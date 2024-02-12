Сенсации не будет: прогноз на матч «Кристал Пэлас» — «Челси»

«Челси» удивил уверенной победой над «Астон Виллой» в Кубке Англии (3:1). В этом сезоне такие матчи редко получаются у команды Почеттино. Здесь же и голы были забиты после хороших розыгрышей, и в обороне мало что позволили сопернику. И это после тяжелых поражений от «Ливерпуля» и «Вулверхэмптона», когда лондонцы пропустили 8 голов. «Челси» не собирается увольнять тренера до конца сезона, Почеттино нужно продолжать строить команду. Тем более есть шанс взять трофей, скоро «синих» ждет финал Кубка лиги с «Ливерпулем».

«Кристал Пэлас» в этом сезоне сильно мешают травмы ключевых футболистов. Вот и сегодня команде не помогут Эзе и Олисе, не будет и основного защитника Гехи. Ходжсону нужно что-то придумать в обороне, в последних трех матчах его команда пропустила 11 голов. Пока что у «Кристал Пэлас» есть запас в 5 очков перед идущим на 18-м месте «Эвертоном», но он может растаять очень быстро. Из-за плохих результатов в команде уже тяжелая атмосфера, болельщики на трибунах призывают к переменам в клубе.

«Челси» нестабилен по результатам, мы уже не раз видели, как после побед команда может неожиданно проиграть. Однако дела у «Кристал Пэлас» сейчас еще хуже, и «синие» должны этим воспользоваться. На победу гостей можно поставить за 1,75 в «Бетсити». Есть и вариант с коэффициентом повыше: забьет только «Челси» за 2,95 в «Лиге Ставок».