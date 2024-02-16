Первая команда Италии против последней: прогноз на матч «Интер» — «Салернитана»

«Интер» уверенно идет к чемпионскому титулу, и даже поездка в Саудовскую Аравию на Суперкубок Италии не сбила его с победного пути. Команда Симоне Индзаги выиграла все 7 матчей в 2024 году и на 7 очков оторвалась от «Ювентуса» при игре в запасе. «Интер» только что победил «Ювентус» (1:0) и «Рому» (4:2), причем с римлянами пришлось отыгрываться с 1:2. Но с такой шикарной атакой это не проблема. В полном порядке Лаутаро и Тюрам, а креативная полузащита вовремя снабжает их мячами в штрафной. Вдобавок ко всему команда Индзаги остается лучшей по игре в обороне, забить ей крайне сложно.

«Салернитана» — по-прежнему худшая команда лиги по результатам, спастись от вылета ей будет непросто. По игре она дает бой всем, даже фаворитам, но в концовках матчей стабильно пропускает и теряет очки. Так было и неделю назад с «Эмполи» (1:3), после этого клуб уволил главного тренера Филиппо Индзаги. Так что дерби двух братьев в этот раз не будет. «Салернитана» серьезно укрепилась под конец трансферного окна, в команду пришли известные защитники Манолас и Боатенг, израильский бомбардир Вейсман. Теперь новому тренеру Ливерани предстоит построить с ними что-то новое.

Матчи фаворитов с аутсайдерами иногда преподносят сюрпризы, однако сложно представить, что сегодня «Интер» не возьмет три очка. «Салернитана» и сама наверняка понимает, что ей важнее следующие три матча с «Монцей», «Удинезе» и «Кальяри». Хотя есть факторы и в пользу гостей: эмоциональная встряска после смены тренера и возможная ротация у «нерадзурри». Ведь команде Индзаги скоро играть с «Атлетико» в Лиге чемпионов. БК BetBoom предлагает на победу «Интера» и тотал меньше 3,5 коэффициент 2,16. Можно взять и тотал меньше 4,5 для надежности, но всего за 1,57. Также в «Бетсити» можно поставить на то, что хозяева победят и не пропустят за 1,88.