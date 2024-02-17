UFC 298: Волкановски vs Топурия

Александр Волкановски — Илия Топурия

Александр Волкановски vs Илия Топурия Сделать ставку

Александр Волкановски (26 побед, 3 поражения; 13 КО/ТКО, 3 SUB) — Илия Топурия (14 побед; 4 КО/ТКО, 8 SUB)

Главный бой вечера, полулегкий вес, 5 раундов

Коэффициенты в БК Winline: победа Волкановски 1.77, победа Топурии 2.07

Прогноз редакции: победа Волкановски

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Чемпиону UFC в полулегкой весовой категории Александру Волконовски предстоит столкнуться с претендентом, которого уже вовсю называют самым серьезным вызовом для «Волка» в дивизионе до 66 кг. Илия Топурия идет на серии из 14 выигранных поединков подряд и уже успел навести шороху в главном мировом промоушене. Испанский боец грузинского происхождения неоднократно забирал пояс Александра во время мероприятий для прессы и всячески провоцировал австралийца. Волкановски в ответ подготовил гениальный образ старого джентльмена, в котором не раз появлялся на публике.

Александр удерживает титул на протяжении четырех лет, его победная серия в рамках полулегкого дивизиона продолжается в течение 18 поединков. Боец из Австралии трижды разбил Макса Холлоуэя, разобрался с Корейским Зомби, Жозе Альдо и Брайаном Ортегой. С учетом уровня оппозиции Волка, его часто называют величайшем полулегковесом всех времен. Сейчас Александр «Великий» находится в уникальной ситуации — он проиграл в двух из трех последних поединков. Не стоит забывать, что его обидчиком является Ислам Махачев, занимающий первую строчку рейтинга UFC вне весовых категорий.

Топурия продемонстрировал выдающиеся результаты, сражаясь против полулегковесов из топ-10 рейтинга, но еще ни разу не сталкивался в октагоне с кем-то уровня «Волка». Чемпиону исполнилось 35 лет и судя по статистике выступлений в легких весовых категориях, вскоре его технические и функциональные данные будут слабее, чем у более молодых претендентов. Но в этот раз Александр «Великий» имеет хорошие шансы на то, чтобы сохранить корону.

Роберт Уиттакер — Пауло Коста

Роберт Уиттакер — Пауло Коста Сделать ставку

Роберт Уиттакер (24 победы, 7 поражений; 9 КО/ТКО, 5 SUB) — Пауло Коста (14 побед, 2 поражения; 11 КО/ТКО, 1 SUB)

Средний вес, 3 раунда

Коэффициенты в БК Winline: победа Уиттакера 1.43, победа Косты 2.85

Прогноз редакции: победа Косты

Роберт Уиттакер — бывший чемпион UFC в среднем весе, в рамках данной категории он выиграл 12 поединков и проиграл всего в трех. Все поражения Уиттакер потерпел от рук оппонентов, впоследствии завоевавших титул. Долгое время Роберта называли «лучшим средневесом UFC, если бы в этой Вселенной не существовал Исраэль Адесанья». Однако в июле 2023 года Дрикус Дю Плесси буквально расправился с австралийцем в октагоне, заработав победу нокаутом. Уиттакер начинал карьеру в UFC, выступая в полусреднем весе, поэтому в дивизионе до 85 кг он уступает противникам в габаритах и берет верх за счет обманных движений, скорости и тайминга.

«Жнец» регулярно наносит точные попадания в стойке и успешно подключает борцовскую технику в качестве завершения атак. Большинство экспертов считают, что сценарий, где Роберт набирает очки с дистанции и показывет доминирующее выступление, выглядит более вероятным. В пользу «Жнеца» высказались 9 из 11 прогнозистов MMAjunkie, 3 представителей CBS MMA, а также колумнист Sherdog.

На протяжении последних 6 лет Пауло Коста выходит в октагон не чаще раза в год, чему способствовала череда травм и скандалов. Несмотря на победу решением судей в бою с Люком Рокхолдом, бразилец получил порцию критики из-за того, что не смог завершить схватку досрочно. Если Коста будет работать первым номером, навяжет Уиттакеру постоянный прессинг и зрелищную рубку в стойке, как в бою с Йоэлем Ромером, тогда Роберта ждет тяжелое испытание.

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Мераб Двалишвили — Генри Сехудо

Мераб Двалишвили vs Генри Сехудо Сделать ставку

Мераб Двалишвили (16 побед, 4 поражения; 3 КО/ТКО, 1 SUB) — Генри Сехудо (16 побед, 3 поражения; 8 КО/ТКО)

Легчайший вес, 3 раунда

Коэффициенты в БК Winline: победа Двалишвили 1.43, победа Сехудо 2.85

Прогноз редакции: победа Сехудо

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Портал MMAjunkie регулярно представляет прогнозы журналистов о результатах будущих поединков по смешанным боевым искусствам. За победу грузинского бойца Мераба Двалишвили в бою с американцем Генри Сехудо проголосовали семь из одиннадцати экспертов. Лишь четверо уверены в победе «Трипл Си». Мераб — второй номер рейтинга легчайшего веса, он также является фаворитом у букмекеров в противостоянии с Генри. Боец из Грузии начал карьеру в UFC с двух поражений подряд, но затем смог выйти на победную серию из 9 поединков, которая длится на протяжении пяти лет. Во время последнего выхода в октагон Двалишвили показал впечатляющие выступление, безоговорочно разбив российского бойца Петра Яна. Тогда представитель команды Serra-Longo Fight Team выбросил рекордное количество ударов — 401 и провел 49 попыток тейкдаунов.

Генри Сехудо в 2008 году выиграл олимпийское золото в вольной борьбе. С 2013 года он сосредоточился на смешанных единоборствах и спустя 6 лет вошел в элитный клуб обладателей чемпионских поясов UFC в двух весовых категориях. В 2020 году «Трипл Си» внезапно остановил профессиональную карьеру на три года. Возвращение в MMA состоялось против одноклубника Двалишвили — Алджэмейна Стерлинга, владевшего тогда поясом. Спустя 25 минут конкурентного боя судьи посчитали, что Стерлинг отстоял звание чемпиона. При этом Сехудо эффективно использовал борцовские навыки против оппонента, с отличными навыками грэпплинга и превосходящего его в габаритах.

Сумасшедший темп и эффективная комбинация ударной техники с переводами в партер — визитная карточка бойцовского стиля Двалишвили. Многие задаются вопросом, как сложится противостояние между 37-летним Сехудо и Двалишвили в борьбе и будет ли это ключевым фактором, за счет которого определится победитель.

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