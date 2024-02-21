Проверка для Клоппа: прогноз на матч «Ливерпуль» — «Лутон»

Еще недавно вовсю обсуждались шансы «Ливерпуля» сделать квадрупл в этом сезоне, теперь же это кажется утопией. Все дело в том, что в команде Клоппа все больше травмированных игроков. В матче с «Брентфордом» (4:1) повреждения получили Джонс и Жота, причем португалец выбыл надолго. Еще заменили Нуньеса — у него тоже было повреждение. Ранее мерсисайдцы остались без Алиссона, Трента и Собослаи. А впереди 9 матчей за 30 дней, включая финал Кубка лиги с «Челси» в это воскресенье.

Единственный позитив — вернулся Салах. Вернулся и сразу забил. В 2024-м прибавил в эффективности Нуньес, у него 5 голов и 4 передачи, вопрос только в том, будет ли он готов сыграть. Во встрече с «Брентфордом» команда Клоппа была очень хороша после отбора мяча, она быстро атаковала. «Ливерпулю» сыграло на руку то, что «Брентфорд» играл с высокой линией защиты, поэтому на чужой половине поля было много свободного пространства.

«Лутон» — самый дерзкий новичок этого сезона, постоянно навязывает борьбу топ-клубам, особенно на своем поле. Вот и в эти выходные у него случилась заруба с «Манчестер Юнайтед». «Шляпники» горели 0:2 к 7-й минуте, один гол они просто подарили Хейлунду. Но быстро отыграли один гол и по моментам могли зацепиться за ничью. Хотя и у «МЮ» были шансы забить еще, чтобы обошлось без нервной концовки. В первом круге «Лутон» едва не обыграл «Ливерпуль», тот спасся только на 95-й минуте. Команда Эдвардса оборонялась почти всей командой у своей штрафной, при возможности убегала в контратаки, и одна из них стала успешной.

Вероятно, «Лутон» и сегодня применит такую тактику. И вскрывать этот «автобус» без многих игроков основы «Ливерпулю» будет непросто. Вряд ли гостей ждет разгром, так что победа «Лутона» с форой +2 за 1,82 смотрится хорошо. С разницей в три мяча «шляпники» в последний раз проигрывали аж 25 августа. При этом класса «Ливерпуля» все же должно хватить на то, чтобы набрать три очка, БК «Мелбет» предлагает на П1 и тотал меньше 4,5 коэффициент 1,85.