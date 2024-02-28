Миранчук в гостях у будущего чемпиона: прогноз на матч «Интер» — «Аталанта»

«Интер» вышел на пик формы при Индзаги, в 2024-м «нерадзурри» выиграли все 10 матчей. В воскресенье лидер чемпионата легко разгромил «Лечче» полурезервным составом 4:0, Лаутаро преодолел планку в 100 голов в Серии А. Сегодня же Индзаги выпустит всех лучших кроме Ачерби, Чалханоглу и Тюрама — у них были повреждения. «Интеру» по-прежнему очень непросто забить, соперникам даже сложно создать что-то острое в чужой штрафной. А в атаке Арнаутович стал неплохой заменой Тюраму. Да и Санчес играет полезно, хотя пока все никак не может забить первый гол в Серии А.

«Аталанта» тоже хороша в новому году, у нее 7 побед и 2 ничьи в чемпионате и Кубке Италии. Но вот матч в выходные против «Милана» команде Гасперини не удался. Тренер выпустил де Кетеларе и Миранчука в роли форвардов, и этот ход не сработал. Хотя «Аталанта» была свежее соперника, она играла вторым номером и мало угрожала чужим воротам. Бергамаскам повезло с пенальти, иначе они бы, скорее всего, не отыгрались с 0:1. Сегодняшний матч даст ответ, что это было: один неудачный матч или у «Аталанты» начался спад после серии хороших игр.

«Интер» в случае сегодняшней победы оторвется от «Ювентуса» на 12 очков. Хотя все уже, по сути, согласились, что «нерадзурри» станут чемпионами, и это всего лишь вопрос времени. «Интер» набрал такой ход, что теперь его сложно остановить. Недавно в Лиге чемпионов это не удалось даже «Атлетико». Вот и здесь трудно пройти мимо ставки «Интер» выиграет с форой −1 за 2,08 в БК BetBoom. Хорошо смотрится и вариант с индивидуальным тоталом «Интера» больше 1,5 — «Фонбет» предлагает на него коэффициент 1,73.