Битва за финал Кубка Испании: прогноз на матч «Атлетик» — «Атлетико»

Первый матч в Мадриде закончился удивительно — Бильбао победил 1:0. Победил на «Метрополитано», где «Атлетико» почти никогда не проигрывает. Баски грамотно построили игру за счет своих сильных сторон: применяли прессинг, выбегали в быстрые атаки. Ошибка защитников из Мадрида привела к пенальти и пропущенному голу. Команда Симеоне не любит пропускать первой, для нее это неудобный сценарий матча. Опасные подходы у «Атлетико» после этого были, но Лино и Морате не хватило точности.
Обе команды не в лучшем настроении после прошедшего тура в Ла Лиге. «Атлетико» оступился с 20-й командой чемпионата «Альмерией» (2:2). А «Атлетик» и вовсе проиграл «Бетису» (1:3), потеряв Нико Уильямса из-за удаления на следующий тур. У мадридцев более актуальная потеря: сегодня из-за травмы не сыграет мозг и душа команды Гризманн. Симеоне выпустит в нападении пару Корреа — Мората, в феврале у них лишь три гола на двоих. «Атлетик» же выйдет в оптимальном составе, братья Уильямсы, Сансет и Гурусета составят группу атаки.
Букмекеры ждут примерно равный матч, «Атлетико» снова будет владеть мячом, а баски — убегать в быстрые атаки. «Атлетик» всего один раз проиграл в этом сезоне в Бильбао, и было это аж в августе 2023-го. Как и в первом полуфинальном матче, не ждут сегодня и много голов. Если совместить исход с тоталом, то получим такую ставку: «Атлетик» не проиграет в основное время и тотал меньше 3,5 за 1,76 в БК «Бетсити». Если же вы все-таки верите в парней Симеоне даже без Гризманна, то можно рискнуть на их проход в финал за 4,43 в БК «Леон».