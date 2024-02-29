Битва за финал Кубка Испании: прогноз на матч «Атлетик» — «Атлетико»

Первый матч в Мадриде закончился удивительно — Бильбао победил 1:0. Победил на «Метрополитано», где «Атлетико» почти никогда не проигрывает. Баски грамотно построили игру за счет своих сильных сторон: применяли прессинг, выбегали в быстрые атаки. Ошибка защитников из Мадрида привела к пенальти и пропущенному голу. Команда Симеоне не любит пропускать первой, для нее это неудобный сценарий матча. Опасные подходы у «Атлетико» после этого были, но Лино и Морате не хватило точности.

Первый матч в Мадриде закончился удивительно — Бильбао победил 1:0. Победил на «Метрополитано», где «Атлетико» почти никогда не проигрывает. Баски грамотно построили игру за счет своих сильных сторон: применяли прессинг, выбегали в быстрые атаки. Ошибка защитников из Мадрида привела к пенальти и пропущенному голу. Команда Симеоне не любит пропускать первой, для нее это неудобный сценарий матча. Опасные подходы у «Атлетико» после этого были, но Лино и Морате не хватило точности.

Первый матч в Мадриде закончился удивительно — Бильбао победил 1:0. Победил на «Метрополитано», где «Атлетико» почти никогда не проигрывает. Баски грамотно построили игру за счет своих сильных сторон: применяли прессинг, выбегали в быстрые атаки. Ошибка защитников из Мадрида привела к пенальти и пропущенному голу. Команда Симеоне не любит пропускать первой, для нее это неудобный сценарий матча. Опасные подходы у «Атлетико» после этого были, но Лино и Морате не хватило точности.

Первый матч в Мадриде закончился удивительно — Бильбао победил 1:0. Победил на «Метрополитано», где «Атлетико» почти никогда не проигрывает. Баски грамотно построили игру за счет своих сильных сторон: применяли прессинг, выбегали в быстрые атаки. Ошибка защитников из Мадрида привела к пенальти и пропущенному голу. Команда Симеоне не любит пропускать первой, для нее это неудобный сценарий матча. Опасные подходы у «Атлетико» после этого были, но Лино и Морате не хватило точности.

Первый матч в Мадриде закончился удивительно — Бильбао победил 1:0. Победил на «Метрополитано», где «Атлетико» почти никогда не проигрывает. Баски грамотно построили игру за счет своих сильных сторон: применяли прессинг, выбегали в быстрые атаки. Ошибка защитников из Мадрида привела к пенальти и пропущенному голу. Команда Симеоне не любит пропускать первой, для нее это неудобный сценарий матча. Опасные подходы у «Атлетико» после этого были, но Лино и Морате не хватило точности.

Первый матч в Мадриде закончился удивительно — Бильбао победил 1:0. Победил на «Метрополитано», где «Атлетико» почти никогда не проигрывает. Баски грамотно построили игру за счет своих сильных сторон: применяли прессинг, выбегали в быстрые атаки. Ошибка защитников из Мадрида привела к пенальти и пропущенному голу. Команда Симеоне не любит пропускать первой, для нее это неудобный сценарий матча. Опасные подходы у «Атлетико» после этого были, но Лино и Морате не хватило точности.

Первый матч в Мадриде закончился удивительно — Бильбао победил 1:0. Победил на «Метрополитано», где «Атлетико» почти никогда не проигрывает. Баски грамотно построили игру за счет своих сильных сторон: применяли прессинг, выбегали в быстрые атаки. Ошибка защитников из Мадрида привела к пенальти и пропущенному голу. Команда Симеоне не любит пропускать первой, для нее это неудобный сценарий матча. Опасные подходы у «Атлетико» после этого были, но Лино и Морате не хватило точности.

Первый матч в Мадриде закончился удивительно — Бильбао победил 1:0. Победил на «Метрополитано», где «Атлетико» почти никогда не проигрывает. Баски грамотно построили игру за счет своих сильных сторон: применяли прессинг, выбегали в быстрые атаки. Ошибка защитников из Мадрида привела к пенальти и пропущенному голу. Команда Симеоне не любит пропускать первой, для нее это неудобный сценарий матча. Опасные подходы у «Атлетико» после этого были, но Лино и Морате не хватило точности.

Первый матч в Мадриде закончился удивительно — Бильбао победил 1:0. Победил на «Метрополитано», где «Атлетико» почти никогда не проигрывает. Баски грамотно построили игру за счет своих сильных сторон: применяли прессинг, выбегали в быстрые атаки. Ошибка защитников из Мадрида привела к пенальти и пропущенному голу. Команда Симеоне не любит пропускать первой, для нее это неудобный сценарий матча. Опасные подходы у «Атлетико» после этого были, но Лино и Морате не хватило точности.

Первый матч в Мадриде закончился удивительно — Бильбао победил 1:0. Победил на «Метрополитано», где «Атлетико» почти никогда не проигрывает. Баски грамотно построили игру за счет своих сильных сторон: применяли прессинг, выбегали в быстрые атаки. Ошибка защитников из Мадрида привела к пенальти и пропущенному голу. Команда Симеоне не любит пропускать первой, для нее это неудобный сценарий матча. Опасные подходы у «Атлетико» после этого были, но Лино и Морате не хватило точности.

Первый матч в Мадриде закончился удивительно — Бильбао победил 1:0. Победил на «Метрополитано», где «Атлетико» почти никогда не проигрывает. Баски грамотно построили игру за счет своих сильных сторон: применяли прессинг, выбегали в быстрые атаки. Ошибка защитников из Мадрида привела к пенальти и пропущенному голу. Команда Симеоне не любит пропускать первой, для нее это неудобный сценарий матча. Опасные подходы у «Атлетико» после этого были, но Лино и Морате не хватило точности.

Обе команды не в лучшем настроении после прошедшего тура в Ла Лиге. «Атлетико» оступился с 20-й командой чемпионата «Альмерией» (2:2). А «Атлетик» и вовсе проиграл «Бетису» (1:3), потеряв Нико Уильямса из-за удаления на следующий тур. У мадридцев более актуальная потеря: сегодня из-за травмы не сыграет мозг и душа команды Гризманн. Симеоне выпустит в нападении пару Корреа — Мората, в феврале у них лишь три гола на двоих. «Атлетик» же выйдет в оптимальном составе, братья Уильямсы, Сансет и Гурусета составят группу атаки.

Обе команды не в лучшем настроении после прошедшего тура в Ла Лиге. «Атлетико» оступился с 20-й командой чемпионата «Альмерией» (2:2). А «Атлетик» и вовсе проиграл «Бетису» (1:3), потеряв Нико Уильямса из-за удаления на следующий тур. У мадридцев более актуальная потеря: сегодня из-за травмы не сыграет мозг и душа команды Гризманн. Симеоне выпустит в нападении пару Корреа — Мората, в феврале у них лишь три гола на двоих. «Атлетик» же выйдет в оптимальном составе, братья Уильямсы, Сансет и Гурусета составят группу атаки.

Обе команды не в лучшем настроении после прошедшего тура в Ла Лиге. «Атлетико» оступился с 20-й командой чемпионата «Альмерией» (2:2). А «Атлетик» и вовсе проиграл «Бетису» (1:3), потеряв Нико Уильямса из-за удаления на следующий тур. У мадридцев более актуальная потеря: сегодня из-за травмы не сыграет мозг и душа команды Гризманн. Симеоне выпустит в нападении пару Корреа — Мората, в феврале у них лишь три гола на двоих. «Атлетик» же выйдет в оптимальном составе, братья Уильямсы, Сансет и Гурусета составят группу атаки.

Обе команды не в лучшем настроении после прошедшего тура в Ла Лиге. «Атлетико» оступился с 20-й командой чемпионата «Альмерией» (2:2). А «Атлетик» и вовсе проиграл «Бетису» (1:3), потеряв Нико Уильямса из-за удаления на следующий тур. У мадридцев более актуальная потеря: сегодня из-за травмы не сыграет мозг и душа команды Гризманн. Симеоне выпустит в нападении пару Корреа — Мората, в феврале у них лишь три гола на двоих. «Атлетик» же выйдет в оптимальном составе, братья Уильямсы, Сансет и Гурусета составят группу атаки.

Обе команды не в лучшем настроении после прошедшего тура в Ла Лиге. «Атлетико» оступился с 20-й командой чемпионата «Альмерией» (2:2). А «Атлетик» и вовсе проиграл «Бетису» (1:3), потеряв Нико Уильямса из-за удаления на следующий тур. У мадридцев более актуальная потеря: сегодня из-за травмы не сыграет мозг и душа команды Гризманн. Симеоне выпустит в нападении пару Корреа — Мората, в феврале у них лишь три гола на двоих. «Атлетик» же выйдет в оптимальном составе, братья Уильямсы, Сансет и Гурусета составят группу атаки.

Обе команды не в лучшем настроении после прошедшего тура в Ла Лиге. «Атлетико» оступился с 20-й командой чемпионата «Альмерией» (2:2). А «Атлетик» и вовсе проиграл «Бетису» (1:3), потеряв Нико Уильямса из-за удаления на следующий тур. У мадридцев более актуальная потеря: сегодня из-за травмы не сыграет мозг и душа команды Гризманн. Симеоне выпустит в нападении пару Корреа — Мората, в феврале у них лишь три гола на двоих. «Атлетик» же выйдет в оптимальном составе, братья Уильямсы, Сансет и Гурусета составят группу атаки.

Обе команды не в лучшем настроении после прошедшего тура в Ла Лиге. «Атлетико» оступился с 20-й командой чемпионата «Альмерией» (2:2). А «Атлетик» и вовсе проиграл «Бетису» (1:3), потеряв Нико Уильямса из-за удаления на следующий тур. У мадридцев более актуальная потеря: сегодня из-за травмы не сыграет мозг и душа команды Гризманн. Симеоне выпустит в нападении пару Корреа — Мората, в феврале у них лишь три гола на двоих. «Атлетик» же выйдет в оптимальном составе, братья Уильямсы, Сансет и Гурусета составят группу атаки.

Обе команды не в лучшем настроении после прошедшего тура в Ла Лиге. «Атлетико» оступился с 20-й командой чемпионата «Альмерией» (2:2). А «Атлетик» и вовсе проиграл «Бетису» (1:3), потеряв Нико Уильямса из-за удаления на следующий тур. У мадридцев более актуальная потеря: сегодня из-за травмы не сыграет мозг и душа команды Гризманн. Симеоне выпустит в нападении пару Корреа — Мората, в феврале у них лишь три гола на двоих. «Атлетик» же выйдет в оптимальном составе, братья Уильямсы, Сансет и Гурусета составят группу атаки.

Обе команды не в лучшем настроении после прошедшего тура в Ла Лиге. «Атлетико» оступился с 20-й командой чемпионата «Альмерией» (2:2). А «Атлетик» и вовсе проиграл «Бетису» (1:3), потеряв Нико Уильямса из-за удаления на следующий тур. У мадридцев более актуальная потеря: сегодня из-за травмы не сыграет мозг и душа команды Гризманн. Симеоне выпустит в нападении пару Корреа — Мората, в феврале у них лишь три гола на двоих. «Атлетик» же выйдет в оптимальном составе, братья Уильямсы, Сансет и Гурусета составят группу атаки.

Обе команды не в лучшем настроении после прошедшего тура в Ла Лиге. «Атлетико» оступился с 20-й командой чемпионата «Альмерией» (2:2). А «Атлетик» и вовсе проиграл «Бетису» (1:3), потеряв Нико Уильямса из-за удаления на следующий тур. У мадридцев более актуальная потеря: сегодня из-за травмы не сыграет мозг и душа команды Гризманн. Симеоне выпустит в нападении пару Корреа — Мората, в феврале у них лишь три гола на двоих. «Атлетик» же выйдет в оптимальном составе, братья Уильямсы, Сансет и Гурусета составят группу атаки.

Обе команды не в лучшем настроении после прошедшего тура в Ла Лиге. «Атлетико» оступился с 20-й командой чемпионата «Альмерией» (2:2). А «Атлетик» и вовсе проиграл «Бетису» (1:3), потеряв Нико Уильямса из-за удаления на следующий тур. У мадридцев более актуальная потеря: сегодня из-за травмы не сыграет мозг и душа команды Гризманн. Симеоне выпустит в нападении пару Корреа — Мората, в феврале у них лишь три гола на двоих. «Атлетик» же выйдет в оптимальном составе, братья Уильямсы, Сансет и Гурусета составят группу атаки.