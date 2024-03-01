Дуэль двух атакующих команд: прогноз на матч «Ростов» — «Крылья Советов»

Чемпионат России вернулся после зимнего перерыва, в первом матче весны «Ростов» примет «Крылья Советов». Команда Карпина неудачно провела летне-осеннюю часть сезона, в 18 турах у нее всего 5 побед. У ростовчан были проблемы с составом, особенно в защите после травмы Осипенко, отсюда и 29 пропущенных мячей. Зимой «Ростов» укрепился: взял центрального защитника Сако, правого вингера Роналдо за 2 млн евро и защитника Эль-Аскалани для глубины состава. Это должно помочь уйти с 10-го места, но куда-то высоко забраться команде Карпина будет сложно.

«Крылья Советов» — открытие первой части РПЛ, самарцы стали лучшей атакующей командой, забив 36 голов. Интересно, что ярко выраженным бомбардиром тут можно назвать только Гарре, а так, забить может практически любой. Лучше всего «Крыльям» удавались атаки на скорости, но и в позиционном нападении они тоже интересно комбинировали. Самарцы достаточно много пропускают (27 мячей), но за счет яркой атаки начинают вторую часть сезона на 6-м месте. Зимой клуб ни с кем не расстался и арендовал 22-летнего аргентинца Ороско.

Главный вопрос для «Крыльев» — в какой форме Гарре, который пропустил все зимние сборы команды. Рахманович не сыграет из-за перебора карточек, так что есть шанс увидеть в атаке Писарского. У «Ростова» не выйдут защитники Мелехин и Лангович, но это не очень серьезные потери для состава. Сложно сказать, какими мы увидим команды после долгого перерыва, но кажется, что от них по-прежнему можно ждать голов. «Фонбет» предлагает коэффициент 1,85 на обе забьют. А в «Лиге Ставок» тотал больше 2,5 можно взять за 2,06.