Команда Миранчука пропустит и забьет: прогноз на матч «Спортинг» — «Аталанта»

Источник: Соцсети

Год назад «Спортинг» одолел «Арсенал» в ⅛ финала Лиги Европы. Сейчас соперник не такой грозный и при этом хорошо знакомый.

Португальцы встречались с «Аталантой» осенью на групповом этапе. На своем поле они уступили 1:2, а в Италии разошлись миром (1:1). «Спортинг» в хорошей форме, он выиграл 3 из последних 5 матчей, недавно победил «Бенфику» 2:1. Команда Аморима здорово смотрелась в прошлом раунде плей-офф ЛЕ с «Янг Бойз». Португальцы уверенно выиграли в гостях 3:1, а на своем поле создали столько моментов, что хватило бы мячей на 5, но в итоге на табло были 1:1.

«Аталанта» чуть притормозила в Италии, бергамаски проиграли «Интеру» 0:4 и «Болонье» 1:2. Команда Гасперини потеряла место в топ-4 Серии А, хотя по игре смотрится хорошо. Проблема в календаре: «Аталанта» провела три матча за неделю и потратила много сил. У Миранчука 2 гола и 3 передачи в этом году, правда, в последних матчах россиянин мало заметен. С «Болоньей» Алексей появился только во втором тайме при 1:2. У Гасперини с возвращением Лукмана появилось больше вариантов в атаке.

«Аталанта» создает много моментов и забивает почти в каждой игре, то же самое можно сказать и про «Спортинг». При этом команды отличаются по стилю, бергамаски часто играют персонально, матч превращается в противостояния отдельных игроков. У португальцев не будет основного вратаря Адана, зато в строю новая звезда команды Дьокереш, у форварда 32 гола в 35 матчах. В этой встрече можно ждать голевую феерию, БК Pari дает 1,7 на обе забьют, а поставить на тотал больше 2,5 можно в «Бетсити» за 1,92.