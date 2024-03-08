Голов будет мало: прогноз на матч «Барселона» — «Мальорка»

«Барселона» продолжает терять очки в Ла Лиге, но, что еще важнее, продолжает терять игроков. Список травмированных недавно пополнили де Йонг и Педри. Без голландца будет особенно тяжело, заменить его в центре поля просто некем. Хави уже переставил защитника Кристенсена на место опорника, а Гюндоган тоже не железный. В центре обороны теперь приходится играть 17-летнему Кубарси — Араухо перебрал карточек. Привычнее всего выглядит трио в атаке: Рафинья — Левандовски — Жоау Феликс. Но и им полноценной подмены нет.

«Барселона» продолжает терять очки в Ла Лиге, но, что еще важнее, продолжает терять игроков. Список травмированных недавно пополнили де Йонг и Педри. Без голландца будет особенно тяжело, заменить его в центре поля просто некем. Хави уже переставил защитника Кристенсена на место опорника, а Гюндоган тоже не железный. В центре обороны теперь приходится играть 17-летнему Кубарси — Араухо перебрал карточек. Привычнее всего выглядит трио в атаке: Рафинья — Левандовски — Жоау Феликс. Но и им полноценной подмены нет.

«Барселона» продолжает терять очки в Ла Лиге, но, что еще важнее, продолжает терять игроков. Список травмированных недавно пополнили де Йонг и Педри. Без голландца будет особенно тяжело, заменить его в центре поля просто некем. Хави уже переставил защитника Кристенсена на место опорника, а Гюндоган тоже не железный. В центре обороны теперь приходится играть 17-летнему Кубарси — Араухо перебрал карточек. Привычнее всего выглядит трио в атаке: Рафинья — Левандовски — Жоау Феликс. Но и им полноценной подмены нет.

«Барселона» продолжает терять очки в Ла Лиге, но, что еще важнее, продолжает терять игроков. Список травмированных недавно пополнили де Йонг и Педри. Без голландца будет особенно тяжело, заменить его в центре поля просто некем. Хави уже переставил защитника Кристенсена на место опорника, а Гюндоган тоже не железный. В центре обороны теперь приходится играть 17-летнему Кубарси — Араухо перебрал карточек. Привычнее всего выглядит трио в атаке: Рафинья — Левандовски — Жоау Феликс. Но и им полноценной подмены нет.

«Барселона» продолжает терять очки в Ла Лиге, но, что еще важнее, продолжает терять игроков. Список травмированных недавно пополнили де Йонг и Педри. Без голландца будет особенно тяжело, заменить его в центре поля просто некем. Хави уже переставил защитника Кристенсена на место опорника, а Гюндоган тоже не железный. В центре обороны теперь приходится играть 17-летнему Кубарси — Араухо перебрал карточек. Привычнее всего выглядит трио в атаке: Рафинья — Левандовски — Жоау Феликс. Но и им полноценной подмены нет.

«Барселона» продолжает терять очки в Ла Лиге, но, что еще важнее, продолжает терять игроков. Список травмированных недавно пополнили де Йонг и Педри. Без голландца будет особенно тяжело, заменить его в центре поля просто некем. Хави уже переставил защитника Кристенсена на место опорника, а Гюндоган тоже не железный. В центре обороны теперь приходится играть 17-летнему Кубарси — Араухо перебрал карточек. Привычнее всего выглядит трио в атаке: Рафинья — Левандовски — Жоау Феликс. Но и им полноценной подмены нет.

«Барселона» продолжает терять очки в Ла Лиге, но, что еще важнее, продолжает терять игроков. Список травмированных недавно пополнили де Йонг и Педри. Без голландца будет особенно тяжело, заменить его в центре поля просто некем. Хави уже переставил защитника Кристенсена на место опорника, а Гюндоган тоже не железный. В центре обороны теперь приходится играть 17-летнему Кубарси — Араухо перебрал карточек. Привычнее всего выглядит трио в атаке: Рафинья — Левандовски — Жоау Феликс. Но и им полноценной подмены нет.

«Барселона» продолжает терять очки в Ла Лиге, но, что еще важнее, продолжает терять игроков. Список травмированных недавно пополнили де Йонг и Педри. Без голландца будет особенно тяжело, заменить его в центре поля просто некем. Хави уже переставил защитника Кристенсена на место опорника, а Гюндоган тоже не железный. В центре обороны теперь приходится играть 17-летнему Кубарси — Араухо перебрал карточек. Привычнее всего выглядит трио в атаке: Рафинья — Левандовски — Жоау Феликс. Но и им полноценной подмены нет.

«Барселона» продолжает терять очки в Ла Лиге, но, что еще важнее, продолжает терять игроков. Список травмированных недавно пополнили де Йонг и Педри. Без голландца будет особенно тяжело, заменить его в центре поля просто некем. Хави уже переставил защитника Кристенсена на место опорника, а Гюндоган тоже не железный. В центре обороны теперь приходится играть 17-летнему Кубарси — Араухо перебрал карточек. Привычнее всего выглядит трио в атаке: Рафинья — Левандовски — Жоау Феликс. Но и им полноценной подмены нет.

«Барселона» продолжает терять очки в Ла Лиге, но, что еще важнее, продолжает терять игроков. Список травмированных недавно пополнили де Йонг и Педри. Без голландца будет особенно тяжело, заменить его в центре поля просто некем. Хави уже переставил защитника Кристенсена на место опорника, а Гюндоган тоже не железный. В центре обороны теперь приходится играть 17-летнему Кубарси — Араухо перебрал карточек. Привычнее всего выглядит трио в атаке: Рафинья — Левандовски — Жоау Феликс. Но и им полноценной подмены нет.

«Барселона» продолжает терять очки в Ла Лиге, но, что еще важнее, продолжает терять игроков. Список травмированных недавно пополнили де Йонг и Педри. Без голландца будет особенно тяжело, заменить его в центре поля просто некем. Хави уже переставил защитника Кристенсена на место опорника, а Гюндоган тоже не железный. В центре обороны теперь приходится играть 17-летнему Кубарси — Араухо перебрал карточек. Привычнее всего выглядит трио в атаке: Рафинья — Левандовски — Жоау Феликс. Но и им полноценной подмены нет.

«Мальорка», хоть и находится внизу турнирной таблицы, успешно играет на два фронта. «Островитяне» недавно вышли в финал Кубка Испании, а 5 дней назад переиграли «Жирону» (1:0). Команда Агирре забивает мало (обычно не больше гола за матч), но и пропускает немного. Интересно, что по количеству пропущенных мячей «Мальорка» наравне с «Барсой» — по 34. Это, конечно, больше говорит о каталонцах, но не будем забывать, что они долго играли без основного вратаря тер Стегена.

«Мальорка», хоть и находится внизу турнирной таблицы, успешно играет на два фронта. «Островитяне» недавно вышли в финал Кубка Испании, а 5 дней назад переиграли «Жирону» (1:0). Команда Агирре забивает мало (обычно не больше гола за матч), но и пропускает немного. Интересно, что по количеству пропущенных мячей «Мальорка» наравне с «Барсой» — по 34. Это, конечно, больше говорит о каталонцах, но не будем забывать, что они долго играли без основного вратаря тер Стегена.

«Мальорка», хоть и находится внизу турнирной таблицы, успешно играет на два фронта. «Островитяне» недавно вышли в финал Кубка Испании, а 5 дней назад переиграли «Жирону» (1:0). Команда Агирре забивает мало (обычно не больше гола за матч), но и пропускает немного. Интересно, что по количеству пропущенных мячей «Мальорка» наравне с «Барсой» — по 34. Это, конечно, больше говорит о каталонцах, но не будем забывать, что они долго играли без основного вратаря тер Стегена.

«Мальорка», хоть и находится внизу турнирной таблицы, успешно играет на два фронта. «Островитяне» недавно вышли в финал Кубка Испании, а 5 дней назад переиграли «Жирону» (1:0). Команда Агирре забивает мало (обычно не больше гола за матч), но и пропускает немного. Интересно, что по количеству пропущенных мячей «Мальорка» наравне с «Барсой» — по 34. Это, конечно, больше говорит о каталонцах, но не будем забывать, что они долго играли без основного вратаря тер Стегена.

«Мальорка», хоть и находится внизу турнирной таблицы, успешно играет на два фронта. «Островитяне» недавно вышли в финал Кубка Испании, а 5 дней назад переиграли «Жирону» (1:0). Команда Агирре забивает мало (обычно не больше гола за матч), но и пропускает немного. Интересно, что по количеству пропущенных мячей «Мальорка» наравне с «Барсой» — по 34. Это, конечно, больше говорит о каталонцах, но не будем забывать, что они долго играли без основного вратаря тер Стегена.

«Мальорка», хоть и находится внизу турнирной таблицы, успешно играет на два фронта. «Островитяне» недавно вышли в финал Кубка Испании, а 5 дней назад переиграли «Жирону» (1:0). Команда Агирре забивает мало (обычно не больше гола за матч), но и пропускает немного. Интересно, что по количеству пропущенных мячей «Мальорка» наравне с «Барсой» — по 34. Это, конечно, больше говорит о каталонцах, но не будем забывать, что они долго играли без основного вратаря тер Стегена.

«Мальорка», хоть и находится внизу турнирной таблицы, успешно играет на два фронта. «Островитяне» недавно вышли в финал Кубка Испании, а 5 дней назад переиграли «Жирону» (1:0). Команда Агирре забивает мало (обычно не больше гола за матч), но и пропускает немного. Интересно, что по количеству пропущенных мячей «Мальорка» наравне с «Барсой» — по 34. Это, конечно, больше говорит о каталонцах, но не будем забывать, что они долго играли без основного вратаря тер Стегена.

«Мальорка», хоть и находится внизу турнирной таблицы, успешно играет на два фронта. «Островитяне» недавно вышли в финал Кубка Испании, а 5 дней назад переиграли «Жирону» (1:0). Команда Агирре забивает мало (обычно не больше гола за матч), но и пропускает немного. Интересно, что по количеству пропущенных мячей «Мальорка» наравне с «Барсой» — по 34. Это, конечно, больше говорит о каталонцах, но не будем забывать, что они долго играли без основного вратаря тер Стегена.

«Мальорка», хоть и находится внизу турнирной таблицы, успешно играет на два фронта. «Островитяне» недавно вышли в финал Кубка Испании, а 5 дней назад переиграли «Жирону» (1:0). Команда Агирре забивает мало (обычно не больше гола за матч), но и пропускает немного. Интересно, что по количеству пропущенных мячей «Мальорка» наравне с «Барсой» — по 34. Это, конечно, больше говорит о каталонцах, но не будем забывать, что они долго играли без основного вратаря тер Стегена.

«Мальорка», хоть и находится внизу турнирной таблицы, успешно играет на два фронта. «Островитяне» недавно вышли в финал Кубка Испании, а 5 дней назад переиграли «Жирону» (1:0). Команда Агирре забивает мало (обычно не больше гола за матч), но и пропускает немного. Интересно, что по количеству пропущенных мячей «Мальорка» наравне с «Барсой» — по 34. Это, конечно, больше говорит о каталонцах, но не будем забывать, что они долго играли без основного вратаря тер Стегена.

«Мальорка», хоть и находится внизу турнирной таблицы, успешно играет на два фронта. «Островитяне» недавно вышли в финал Кубка Испании, а 5 дней назад переиграли «Жирону» (1:0). Команда Агирре забивает мало (обычно не больше гола за матч), но и пропускает немного. Интересно, что по количеству пропущенных мячей «Мальорка» наравне с «Барсой» — по 34. Это, конечно, больше говорит о каталонцах, но не будем забывать, что они долго играли без основного вратаря тер Стегена.