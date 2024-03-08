Голов будет мало: прогноз на матч «Барселона» — «Мальорка»

«Барселона» продолжает терять очки в Ла Лиге, но, что еще важнее, продолжает терять игроков. Список травмированных недавно пополнили де Йонг и Педри. Без голландца будет особенно тяжело, заменить его в центре поля просто некем. Хави уже переставил защитника Кристенсена на место опорника, а Гюндоган тоже не железный. В центре обороны теперь приходится играть 17-летнему Кубарси — Араухо перебрал карточек. Привычнее всего выглядит трио в атаке: Рафинья — Левандовски — Жоау Феликс. Но и им полноценной подмены нет.
«Мальорка», хоть и находится внизу турнирной таблицы, успешно играет на два фронта. «Островитяне» недавно вышли в финал Кубка Испании, а 5 дней назад переиграли «Жирону» (1:0). Команда Агирре забивает мало (обычно не больше гола за матч), но и пропускает немного. Интересно, что по количеству пропущенных мячей «Мальорка» наравне с «Барсой» — по 34. Это, конечно, больше говорит о каталонцах, но не будем забывать, что они долго играли без основного вратаря тер Стегена.
«Барселону» во вторник ждет важный матч с «Наполи», однако Хави уверен, что борьба в чемпионате еще не закончена и хочет отыграть 8 очков отставания от «Реала». Так что сегодня выйдут все сильнейшие из тех, кто доступен. Без де Йонга каталонцам будет сложнее атаковать, поэтому много голов тут не ждем. «Марафон» дает на тотал меньше 2,5 коэффициент 2,03. На случай, если «Барса» не взломает защитные порядки гостей, есть вот такое комбо в «Бетсити»: 1Х и тотал меньше 2,5 за 2,30.