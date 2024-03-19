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16:24 (мск), источник: Sportmail.ru

Ротенберг возьмет реванш: прогноз на матч СКА — «Автомобилист»

Пока в серии впереди уральцы.

Рейтинг букмекеров1. Винлайн2. Фонбет3. BetBoom4. Бетсити5. Лига ставок
Источник: https://vk.com/ska

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