Ротенберг возьмет реванш: прогноз на матч СКА — «Автомобилист»

Второй раунд Кубка Гагарина богат на сенсации, вот и «Автомобилист» удивил многих, забрав первый матч в Санкт-Петербурге. Хотя то, что к уральцам надо относиться серьезно, стало понятно после их серии с «Ак Барсом». При всех проблемах казанцев «Авто» их отправил в отпуск всего за 5 матчей, трижды (!) выиграв в гостях. Лидеры екатеринбуржцев заметны, моменты в Питере были у Голышева и Мэйсека, плюс забивают парни, которые до этого редко отличались. А у вратаря Аликина вообще запредельная статистика: 152 отраженных броска из 159 (95,6%), в среднем за игру он пропускает 1,37 гола.

СКА не хватает лучшего защитника и бомбардира Никишина, возможно, он сегодня вернется в состав — как и форвард Рендулич. В целом же, свои моменты были и у питерцев, они по ходу встречи отыгрались с 0:2, осталось только поменьше ошибаться на чужой синей линии. Команда Ротенберга и в первом раунде уступила у себя дома «Торпедо», зато потом взяла 4 матча подряд. Так что ситуация для главного фаворита плей-офф КХЛ знакомая. Особенно если все лидеры будут в строю. У Гальченюка и Грицюка пока по 2 очка в этом плей-офф, от них явно ждут большего.

Хватит ли ресурсов у «Автомобилиста» на еще одну сенсацию? В этом Кубке Гагарина ничего невозможного, как мы видим, нет, и все же больше шансов сегодня у СКА. Это скоростная команда, которая любит много бросать и лезть на пятак, от этой тактики Ротенберг, скорее всего, не отступит. На победу СКА с форой −1 «Марафон» дает коэффициент 1,83. А на индивидуальный тотал хозяев больше 3 можно поставить в «Бетсити» за 1,93.