Сборная устроит праздник для болельщиков: анонс матча Россия — Сербия
Хорошая проверка сил для команды Карпина.
Хорошая проверка сил для команды Карпина.
В Москве снова приятный футбольный ажиотаж, в гости к сборной России приехал статусный соперник из Сербии. Карпин вызвал на сбор практически всех сильнейших, точнее, «тех, кто лучше сейчас готов». Вопросы у экспертов были только по Глушенкову и Лодыгину. Игрок «Локо» хорошо выглядит этой весной, но сборная не играет по схеме с плеймейкером, а в роли крайнего форварда Карпин его не видит. Лодыгин вызван спустя 8 лет, ему 33 года, однако для вратарей «правило 30» в сборной не действует. Впрочем, основными голкиперами в ближайших двух матчах все равно планируются Сафонов и Лунев.
Сербия недавно выступала на ЧМ в Катаре, в прошлом году отобралась на Евро-2024, а до этого — в высший дивизион Лиги наций. Здесь как обычно много талантов и звезд, главная проблема для этой сборной — сделать из них команду. Интересно, поставит ли главный тренер Стойкович в оборону Эраковича или Бабича, играющих в РПЛ? Особенно с учетом того, что команду временно покинул защитник Миленкович. Также не будет Влаховича, но звезд в атаке все равно хватает: тут и Митрович с Милинковичем-Савичем, тут и Тадич с Костичем. Так что Гайичу со Зделаром из ЦСКА будет сложнее пробиться в состав.
Интрига для нашей сборной — как уместить на поле всех легионеров: Головина, Алексея Миранчука, Кузяева и Захаряна? И возможно ли это вообще? Ответ узнаем сегодня вечером. А вот с защитниками не так все хорошо, практически во всех топ-клубах РПЛ в центре обороны играют иностранцы. Так что найти партнера для Осипенко — отдельная задача.
В любом случае, и у России, и у Сербии есть перекос в сторону атаки. Добавим к этому аншлаг на стадионе «Динамо», презентацию новой формы сборной России — атмосфера праздника на трибунах обеспечена. Это еще больше подхлестнет футболистов к зрелищному футболу, так что ставка на тотал голов больше 2,5 выглядит логично. На сайте и в приложении БК Winline на это можно поставить с коэффициентом 2.18.
Что касается фаворита матча, то по мнению букмекеров шансы равны: по 2.75 дают и на победу России, и на победу Сербии. Можно опереться на статистику — при Карпине сборная не проигрывает с 2022 года. Если верите, что серия продолжится, то можно взять вариант Россия не проиграет и тотал больше 1,5 за 1.97. Если же хотите остаться в выигрыше при любом раскладе, то можно выбрать победу Сербии с высоким коэффициентом.
Андрей Санталов
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