Сборная устроит праздник для болельщиков: анонс матча Россия — Сербия

Футбол Товарищеские матчи 2024 21.03.2024, 20:00 Россия - Сербия -

В Москве снова приятный футбольный ажиотаж, в гости к сборной России приехал статусный соперник из Сербии. Карпин вызвал на сбор практически всех сильнейших, точнее, «тех, кто лучше сейчас готов». Вопросы у экспертов были только по Глушенкову и Лодыгину. Игрок «Локо» хорошо выглядит этой весной, но сборная не играет по схеме с плеймейкером, а в роли крайнего форварда Карпин его не видит. Лодыгин вызван спустя 8 лет, ему 33 года, однако для вратарей «правило 30» в сборной не действует. Впрочем, основными голкиперами в ближайших двух матчах все равно планируются Сафонов и Лунев.

Сербия недавно выступала на ЧМ в Катаре, в прошлом году отобралась на Евро-2024, а до этого — в высший дивизион Лиги наций. Здесь как обычно много талантов и звезд, главная проблема для этой сборной — сделать из них команду. Интересно, поставит ли главный тренер Стойкович в оборону Эраковича или Бабича, играющих в РПЛ? Особенно с учетом того, что команду временно покинул защитник Миленкович. Также не будет Влаховича, но звезд в атаке все равно хватает: тут и Митрович с Милинковичем-Савичем, тут и Тадич с Костичем. Так что Гайичу со Зделаром из ЦСКА будет сложнее пробиться в состав.

На что ставить

Россия - Сербия Сделать ставку

Интрига для нашей сборной — как уместить на поле всех легионеров: Головина, Алексея Миранчука, Кузяева и Захаряна? И возможно ли это вообще? Ответ узнаем сегодня вечером. А вот с защитниками не так все хорошо, практически во всех топ-клубах РПЛ в центре обороны играют иностранцы. Так что найти партнера для Осипенко — отдельная задача.

В любом случае, и у России, и у Сербии есть перекос в сторону атаки. Добавим к этому аншлаг на стадионе «Динамо», презентацию новой формы сборной России — атмосфера праздника на трибунах обеспечена. Это еще больше подхлестнет футболистов к зрелищному футболу, так что ставка на тотал голов больше 2,5 выглядит логично. На сайте и в приложении БК Winline на это можно поставить с коэффициентом 2.18.

Андрей Санталов

Реклама. ООО «Управляющая компания НКС» ИНН: 7714707736 18+