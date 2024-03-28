Фаворит Кубка Гагарина дожмет «ястребов»: прогноз на матч «Локомотив» — «Авангард»

В этой серии интрига еще жива, хотя после второго матча представить это было сложно. «Авангард» тогда влетел дома 0:7, уволил главного тренера и поехал в Ярославль. Если бы «Локомотив» забрал после этого два домашних матча и прошел дальше, этому мало бы кто удивился. Но «ястребы» выдержали натиск ярославцев (34:17 по броскам в створ) и победили в овертайме. В Омск команды вернулись при счете 3−1 в серии, и «Авангард» снова удивил волевыми качествами. «Ястребы» отыгрались с 1:2, здорово себя проявило первое звено с Буше и Спунером.

«Локомотиву» не хватает инстинкта убийцы, чтобы дожимать соперника при игровом преимуществе. И все же команда Никитина по-прежнему ровнее по составу, проявить себя может каждое звено, плюс ярославцы реже удаляются. «Локо» в каждом матче перебрасывает соперника, в пятой игре его преимущество было просто подавляющим — 36:14. Это не помогло победить, но сколько еще продержится вратарь «Авангарда» Хомченко? Пока что его игра — это приятный сюрприз для Омска.

Для «Локомотива» этот шестой матч, по сути, решающий. Если ярославцы проиграют, то психологическое преимущество будет уже на стороне «Авангарда». Так что возвращаться в Омск «железнодорожникам» никак нельзя. Да и свои трибуны должны сегодня придать сил. «Лига Ставок» на победу «Локо» в основное время дает коэффициент 1,81. А индивидуальный тотал хозяев больше 2,5 можно взять за 1,78 в «Фонбете».