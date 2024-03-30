Ставка на фаворита: прогноз на матч «Сочи» — ЦСКА

ЦСКА этой весной не всегда впечатляет по игре, но результат дает. И если бы не чудо-гол «Оренбурга», то армейцы бы выиграли три матча из трех. Сработал зимний трансфер Мусаева из «Балтики», у форварда уже два гола после выхода на замену. Еще лучше работают стандарты, «Крыльям Советов» красно-синие забили после угловых и за счет этого победили. По сути, проблема у армейцев только одна: нет глубины состава. Сейчас еще из тройки защитников выбыл Дивеев. На скамейке запасных можно отметить только Файзуллаева и Мусаева с Заболотным. Но основа по меркам РПЛ выглядит прилично.

«Сочи» зимой поменял тренера и сильно обновил состав, команда отчаянно хочет выбраться с последнего места в таблице. Пока получается не очень: 2 очка в двух турах. При этом с «Балтикой» сочинцам не повезло, на победу они там наиграли. А вот с «Локомотивом» удача была уже на стороне южан, при 2:2 соперник несколько раз простил их. Испанский тренер Морено ставит в «Сочи» необычный футбол для аутсайдера: игра первым номером, много коротких розыгрышей. Многие эксперты не верят, что с такой тактикой можно спастись от вылета, однако эксперимент интересный. Ошибки есть, один гол из-за этого сочинцы уже привезли себе с «Локо», но если они выбираются из-под прессинга, то идет опасная атака.

На матч с ЦСКА «барсы» остались без основного форварда Кордовы плюс у Юсупова были проблемы со здоровьем. Крамарич в атаке хорош, но кто будет ему помогать? К тому же армейцы комфортно себя чувствуют, если нужно играть вторым номером, новая тактика «Сочи» им подходит. Так что победа ЦСКА за 2,16 в «Марафоне» выглядит интересной ставкой. Более аккуратный вариант — ЦСКА не проиграет и тотал меньше 3,5 за 1,80 в «Бетсити». «Сочи» забил два гола «Локомотиву», но у армейцев защита крепче. Гости же, поведя в счете, вряд ли побегут громить соперника.