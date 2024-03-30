UFC Атлантик-Сити: Бланчфилд vs Фиро

Висенте Люке — Хоакин Бакли

Висенте Люке vs Хоакин Бакли Сделать ставку

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Висенте Люке (22 победы, 9 поражений, 1 ничья; 11 КО/ТКО, 8 SUB) — Хоакин Бакли (17 побед, 6 поражений; 12 КО/ТКО)

Полусредний вес, 3 раунда

Коэффициенты в БК Winline: победа Люке 1.86, победа Бакли 1.95

Прогноз редакции: победа Бакли

Висенте Люке начал выступления в UFC с участия в бойцовском шоу «The Ultimate Fighter» в 2015 году. Несмотря на то, что бразилец уступил в финале шоу, промоушен оказался заинтересован в подписании Люке. Это не вызывает удивления, если вспомнить, каким образом Висенте заработал победу в 9 выигранных поединках на протяжении следующих 4 лет. «Бесшумный убийца», как прозвали его болельщики, прикончил каждого из соперников, использовав либо удушающие приемы, либо вырубив в отчаянном размене ударами. Между этими результатами затесалось лишь поражение решением судей от нынешнего чемпиона Леона Эдвардса.

После столкновения с оппозицией более высокого уровня, Люке потерпел несколько поражений, в том числе нокаутом от Джеффа Нила. Вскоре медики обнаружили, что боец пережил кровоизлияние в мозг и отстранили Висенте от выступлений. Спустя год результаты обследования показали, что «Бесшумный убийца» может вернуться в октагон и он победил решением судей в пятираундовом противостоянии с экс-чемпионом в легком весе Рафаэлем Дос Аньосом. Висенте использовал борцовскую технику, чтобы доминировать над соотечественником, который также является мастером грэпплинга. Победа стала демонстрацией роста навыков Люке во всех аспектах смешанных единоборств. Его новая манера кардинально отличаеится от прошлого «Бесшумного убийцы», готового перебить оппонента в зрелищной рубке, не взирая на полученный при том урон.

Хоакин Бакли продолжает выступления в полусреднем весе, опустившись на категорию ниже из среднего веса. Бакли автор одного из самых запоминающихся нокаутов в истории UFC, удара ногой в прыжке с разворота, после которого Импа Касангай попал в другое измерение. Хоакин — феноменальный атлет и обладает хорошим кардио, несмотря на габариты. Размашистые удары с обеих рук, нацеленные на нокаут — движущая сила его бойцовского стиля, что делает Бакли уязвимым к менее амплитудным атакам. Если оценивать технические навыки соперников, у Люке есть все шансы перебить Бакли в стойке, а также успешно вести поединок в партере. Но, что если бразилец будет осторожничать, помня о недавних проблемах со здоровьем? Любое промедление в противостоянии с столь взрывным и мощным ударником, как Хоакин может закончиться досрочным поражением.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-180706688&hd=2&id=456255340&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Крис Вайдман — Бруно Силва

Крис Вайдман vs Бруно Силва Сделать ставку

Крис Вайдман (15 побед, 7 поражений; 6 КО/ТКО, 4 SUB) — Бруно Силва (23 победы, 10 поражений; 20 КО/ТКО)

Средний вес, 3 раунда

Коэффициенты в БК Winline: победа Вайдмана 2.75, победа Силвы 1.46

Прогноз редакции: победа Силвы

Вероятно, болельщики последний раз увидят выступление Криса Вайдмана в октагоне в эти выходные. В 2024 году на карьеру американца, которому не раз в прошлом прочили ярлык «Лучшего бойца вне весовых категорий», хочется посмотреть совсем под другим углом. Профессиональный дебют в 2009, затем дебют в UFC уже в 2011. Тренировки в команде Серра-Лонго, где Мэтт Серра добавил к великолепной борцовской базе Криса навыки бразильского джиу-джитсу, а Рэй Лонго — технику кикбоксинга, заточенные под MMA. Уже в 2013 году Вайдман прервал победную серию легендарного Андерсона Силвы и забрал чемпионский пояс UFC. В MMA-сообществе на протяжении многих лет не утихали споры по поводу того, заслуженной ли являлась эта победа. Напомним, что Вайдман нокаутировал Андерсона в тот момент, когда бразилец буквально кривлялся с опущенными руками, провоцируя противника. В реванше Силва получил страшный перелом ноги, а Вайдман позднее провел несколько успешных защит пояса, сразив нескольких представителей уходящей эпохи бразильских легенд MMA.

Череда травм, включая перелом ноги, аналогичный, тому который прережил Андерсон Силва, привела к нынешнему положению Вайдмана — 2 победы и 7 поражений за последние 8 лет. При этом Крис по-прежнему превосходит своего нынешнего визави Бруно Силву по части борьбы и грэпплинга. Но сможет ли он сократит дистанцию, чтобы перевести схватку в партер? Бруно, который работал вышибалой в баре в тот момент, когда Крис завоевал чемпионский титул, славится агрессивным стилем ведения боя. Представитель команды Chute Box обычно бросается на соперников, словно акула, почуявшая кровь. Если он таким же путем начнет бой с американцем, это может принести ему досрочную победу.

Виктория Дудакова — Мелисса Гато

Виктория Дудакова победила в трех поединках под эгидой промоушена, базирующегося в Лас-Вегасе, а Мелисса Гатто одержала две победы при двух поражениях. Россиянка превосходит бразильянку и в стойке, и в грэпплинге. С учетом того, что Гатто предпочитает охотиться за самбишенами, находясь на спине, Дудакова сможет контролировать поединок и наносить сопернице урон, даже находясь в закрытом гарде сверху.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-180706688&hd=2&id=456255350&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

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