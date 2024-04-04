Голов будет много: прогноз на матч «Челси» — «Манчестер Юнайтед»

«Челси» время от времени выдает хорошие матчи в этом сезоне, но в общем и целом для болельщиков «синих» все по-прежнему грустно. После перерыва на сборные лондонцы не настроились на «Бернли», а кода соперник остался вдесятером, то вообще расслабились. «Бернли» в итоге дважды отыгрывался и зацепил ничью на «Стэмфорд Бридж» — 2:2. «Челси» плохо защищался на угловых и мог даже проиграть — спасла перекладина. Молодой команде Почеттино не хватало агрессии, напора, и сам тренер, похоже, не знает, как это изменить.

«Манчестер Юнайтед» сыграл еще ужаснее, но чуть не победил. Манкунианцы весь матч были хуже «Брентфорда», при этом открыли счет в добавленное время и… пропустили на 99-й минуте. Статистика этой встречи говорит сама за себя: 31:11 по ударам в пользу «Брентфорда», у «МЮ» только 16 касаний в чужой штрафной против 81. Тен Хаг тоже сетует на психологию, его игрокам не хватало желания и страсти. Лига чемпионов все дальше от «Юнайтед», они отстают от «Астон Виллы» на 11 очков при 2 матчах в запасе и на 9 от «Тоттенхэма» при матче в запасе.

«Челси» считается фаворитом сегодня, на его победу дают коэффициент в районе 1,90, но исход тут может быть любой. Разве кто-то удивится, если лондонцы проиграют? А вот голы тут ждут. Да и как может быть иначе, если «Челси» пропускал в каждом из последних 5 матчей по два мяча? Оборона «МЮ» тоже не впечатляет. «Фонбет» на тотал больше 3,5 дает 1,92. Ставка на ничью в матче двух кризисных команд тоже смотрится заманчиво. БК Tennisi предлагает на это событие коэффициент 4,35.