Итальянское евродерби, Миранчук на «Энфилде» и «Вест Хэм» против непобедимого «Байера» — голов будет много

Источник: Соцсети

Прогноз: обе забьют за 1.96.

«Милан» справился с кризисом и держится молодцом в 2024-м. Команда Пиоли выиграла 7 последних матчей, правда, на судьбу тренера это особо не влияет, слухи о его уходе по-прежнему слышны. Многое будет зависеть от того, удастся ли «Милану» выиграть Лигу Европы. «Рома» тоже хороша после увольнения Моуринью. При де Росси римляне поднялись в чемпионате с 9-го места на 5-е и только что победили в римском дерби. Похоже, молодого тренера оставят в клубе, все решит концовка сезона.

Чего ожидать от итальянского дерби в ЛЕ? Конечно, голов! «Милан» много забивает, но и пропускает почти в каждом матче. В защите по-прежнему кадровый кризис, в центре обороны снова выйдут неосновные Кьер и Габбиа. Зато с такой шикарной атакой об этом можно особо не думать. Пулишич проводит лучший сезон в карьере, Леау и Жиру наводят ужас на соперников, здорово себя проявляет и Лофтус-Чик. У «Ромы» главная ударная сила — Пеллегрини, Дибала и Лукаку — тоже в строю. Пиоли уже дал прогноз, что мы увидим яркий матч, который мало в чем уступит «Реалу» и «Сити». Вот сегодня и посмотрим.

Прогноз: обе забьют и тотал больше 2,5 за 1.85.

«Ливерпуль» бьется за чемпионство в Англии и только что обидно потерял два очка с «Ман Юнайтед» (2:2). Команда Клоппа создала как обычно уйму моментов, но Салаху, Нуньесу и Диасу не хватало точности в завершении. А стоило ошибиться молодому Куансе — получите гол с центра поля. Теперь английскому клубу надо переключиться на Лигу Европы. У Клоппа как раз есть незакрытый гештальт с этим турниром, он помнит поражение от «Севильи» в финале 2016 года. Из хороших новостей — с командой снова тренируются Алиссон, Трент и Жота, так что «Ливерпуль» станет еще опаснее.

«Аталанта» в выходные уступила «Кальяри» 1:2, возможно, Гасперини уже держал в голове матч с «Ливерпулем». Миранчук и Пашалич на поле так и не вышли, остальные игроки, кроме Лукмана и Скамакки, себя не проявили. Итальянцам достался самый грозный соперник в ЛЕ, шансов пройти дальше у них мало. Да и настроение у бергамасков сейчас не самое веселое, до этого они проиграли «Фиорентине». На «Энфилде» компанию Скамакке в атаке составит Миранчук — ждем гол от гостей. В том, что забьет «Ливерпуль», сомнений нет вообще, так что выбор ставки тут напрашивается.

Прогноз: «Байер» победит и тотал больше 2,5 за 1.95.

«Байер» готовится распрощаться со своим прозвищем «Неверкузен»: до победы в чемпионате Германии рукой подать, с этим смирилась даже «Бавария». Теперь перед командой Хаби Алонсо новые цели: сделать требл и пройти весь сезон без поражений. Результаты «Байера» просто поражают, начиная с февраля, он выиграл 12 матчей из 13 — ничью с ним сделал только «Карабах». Причем даже если леверкузенцы уступают в счете почти весь матч, они находят способы вырвать победу. Алонсо уже рассказал, что останется на следующий сезон, это тоже положительно сказывается на команде.

Про Мойеса этого нельзя сказать с уверенностью, многие в Англию недовольны слишком оборонительным стилем «Вест Хэма». Но с результатами не поспоришь. «Молотобойцы» взяли трофей в прошлом сезоне и снова борются за еврокубки. И в атаке хватает мастеров: Боуэн уже забил 17 голов в этом сезоне, а ведь есть еще Пакета, Кудус и Антонио. Ответный матч будет в Англии, и Мойес наверняка захочет все решить там. Тем более игра вторым номером его команде подходит, а сегодня как раз придется много обороняться. Но все-таки справиться с Виртцем, Шиком и Фримпонгом вряд ли получится — уж очень хорош нынешний «Байер».

Прогноз: победа «Бенфики» с форой −1 за 2.31.

В успех этих команд в ЛЕ мало кто верит, коэффициенты на их победу в турнире — 20 и выше. И все же либо «Бенфика», либо «Марсель» как минимум будут в полуфинале. Португальцы только что проиграли «Спортингу», пропустив решающий мяч в добавленное время. Теперь шансов на победу в своем чемпионате практически нет. По игре «Бенфика» уже не та, что раньше, теперь она больше надеется на какое-нибудь чудо от Ди Марии или Рафы. Лиссабонцы не забивают так же много, как раньше. Но, по крайней мере, у них почти все здоровы и готовы играть.

А вот у «Марселя» проблемы с составом: не будет Сарра, под вопросом Мбемба. И не только с составом. «Олимпик» проиграл 4 последних матча, забив в них всего два гола. А тут еще и французских болельщиков не пустят на стадион, даже несмотря на купленные билеты — такое решение приняла «Бенфика». Да, в атаке всегда можно рассчитывать на Обамеянга, но сможет ли звездный форвард в одиночку спасти команду? Тем более 34-летний габонец не забивал в последних 4 матчах. Для «Бенфики» это шанс создать задел перед ответной игрой, и португальцы должны им воспользоваться.

Андрей Санталов

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