UFC 300: Перейра vs Хилл

Алекс Перейра — Джамал Хилл

Алекс Перейра vs Джамал Хилл Сделать ставку

Алекс Перейра (9 побед, 2 поражения; 7 КО/ТКО) — Джамал Хилл (12 побед, 1 поражение; 7 КО/ТКО)

Полутяжелый вес, титульный бой, 5 раундов

Коэффициенты в БК Winline: победа Перейры 1.70, победа Хилла 2.17

Прогноз редакции: победа Перейры

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В преддверии юбилейного турнира UFC 300 ореол легенд вокруг Алекса Перейры пополнился новым устрашающим фактом. Бразильский кикбоксер показал максимальную мощь на тренажере, измеряющем силу удара в UFC Performance Institute. Перейра опередил даже Фрэнсиса Нганну. Примечательно, что на кадрах, где запечатлен этот момент, Алекс выглядит буднично и бьет по снаряду без размаха и амплитуды.

Мэтт Браун, завоевавший самое большое количество нокаутов в рамках полусреднего дивизиона UFC, указывает на отсутствие технических изысков в ударном арсенале Перейры. Американец называет обучающее видео с техникой чемпиона UFC в полутяжелом весе «ужасным», однако выделяет габариты бразильского бойца муай-тай и умение эффективно использовать свои ударные навыки. «Бессмертный» считает, что шансы Джамала Хилла на победу гораздо выше, чем многие думают. Мэтт указывает на атлетизм и разносторонний арсенал навыков смешанных единоборств претендента.

Факт остается фактом: Алекcу Перейре понадобилось всего 2 года и 7 поединков, чтобы завоевать титулы в двух весовых категориях, что является рекордом.

Несмотря на то, что Хилл провел в октагоне больше поединков, чем Перейра, за спиной у Алекса успешная профессиональная карьера в муай-тай и кикбоксинге. Стоит указать, что Джамал не провел ни одной попытки провести тейкдаун за время выступлений в UFC, Перейра же защитился от переводов в партер в 70% случаев, так что сценарий, где американец пытается использовать грэпплинг против ученика Гловера Тейшеры, у которого в прошлом лично забрал титул, кажется маловероятным. Среди колумнистов Sherdog не нашлось никого, кто рискнул бы поставить против нокаутирующей мощи Перейры.

Джастин Гейджи — Макс Холлоуэй

Джастин Гейджи vs Макс Холлоуэй Сделать ставку

Джастин Гейджи (25 побед, 4 поражения; 20 КО/ТКО) — Макс Холлоуэй (25 побед, 7 поражений; 11 КО/ТКО, 2 SUB)

Легкий вес, бой за пояс BMF, 5 раундов

Коэффициенты в БК Winline: победа Гейджи 1.58, победа Холлоуэя 2.40

Прогноз редакции: победа Гейджи

Бой за вымышленный титул BMF не оценили даже хардкорные фанаты UFC. Многие бойцы говорят о том, что в противостоянии Джастина Гейджи и Макса Холлоуэя нет смысла, так как оба соперника могли бы претендовать на реальный титул в своем дивизионе. Максу принадлежит ряд достижений в полулегкой категории, а чемпион там сменился после поражения Алекса Волкановски, являющегося криптонитом для гавайца. Ряд экспертов считает, что поединок против Илии Топурии мог бы сложиться в пользу Макса. Гейджи же называют одним из вероятных оппонентов для Ислама Махачева.

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Джастин Гейджи победил в семи из последних девяти поединков, всего на его счету 20 нокаутов. Заработав репутацию беспощадного убийцы, Гейджи столкнулся с обратной стороной медали — Дастин Порье и Эдди Альварес нашли способ пережить шторм и прикончить Джастина в жестокой рубке. Это заставило американца изменить подход к тактике поведения в октагоне, он показал, что может быть более расчетлив в выборе целей и дистанции. Гейджи реваншировал поражение от Порье, вырубив Дастина ударом ногой.

Макс Холлоуэй донес до оппозиции наибольшее количество ударов и акцентированных ударов в истории промоушена. Он одержал 20 побед в полулегком дивизионе, 11 из которых досрочно. Его также называют одним из самых зрелищных бойцов UFC. Результат боя между Гейджи и Холлоуэем будет зависеть от того, какой манеры будут придерживаться противники. Если Джастин начнет охотиться за головой Макса с первых секунд, велика вероятность того, что в поздних раундах объем попаданий и урон скажутся на его самочувствии. Холлоуэй способен драться и 10 раундов, поэтому Джастину Гейджи, более нацеленному на нокаут, выгоднее придерживаться режима тактического противостояния в стартовых пятиминутках. Если бой дойдет до решения судей, Гейджи по силам выйти победителем за счет большей ударной мощи.

Чарльз Оливейра — Арман Царукян

Чарльз Оливейра vs Арман Царукян Сделать ставку

Чарльз Оливейра (34 победы, 9 поражений, 1 NC; 10 КО/ТКО, 21 SUB) — Арман Царукян (21 победа, 3 поражения; 9О/ТКО, 5 SUB)

Легкий вес, 3 раунда

Коэффициенты в БК Winline: победа Оливейры 2.90, победа Царукяна 1.42

Прогноз редакции: победа Царукяна

Почему эксперты и букмекеры так низко оценивают шансы бывшего чемпиона Чарльза Оливейры в схватке с Арменом Царукяном? Бразилец обладает рекордом по количеству самбишенов в UFC, а также самым большим числом досрочных побед любым методом. Царукян же является максимально неудобным оппонентом для экс-чемпиона, потом что привык работать первым номером и не зависеть от действий соперника. Оливейра может начать агрессивно атаковать с первых секунд, чтобы вынудить Царукяна совершить ошибку, например, при попытке тейкдауна. Чарльз в боях против Чендлера, Гейджи и Порье показал, что такая тактика в его исполнении бывает успешной. Тренер American Top Team Маркос да Матта называет Оливейру гораздо более опасным противником для Царукяна в октагоне, чем Ислам Махачев. Прогноз подготовил Сергей Березовский, редакция Sportmail.ru.