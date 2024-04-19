Скучно не будет: прогноз на матч «Краснодар» — «Факел»

«Краснодар» проиграл главный матч второй части сезона: после 1:2 с «Зенитом» отставание от питерцев выросло до 4 очков. Все-таки команда Галицкого еще не готова сместить «Зенит» с чемпионского трона. Смена тренера пока тоже не помогает, при Мусаеве «быки» стали много пропускать. Хотя смотреть их матчи стало интереснее, это правда. «Краснодару» не хватает согласованности действий защитников и игроков центра поля. Когда полузащитники идут в прессинг, защитники их не поддерживают, и этими свободными зонами пользуются соперники. Плюс, новый опорник Кастаньо пока не впечатляет.

«Факел» берет своей работоспособностью и дисциплиной на поле. Когда воронежцы играют с полной самоотдачей, то получаются такие матчи, как со «Спартаком» (2:0). После перерыва в марте что-то разладилось в команде Ташуева, была ничья с «Оренбургом» и были поражения от ЦСКА и «Ростова». Воронежцы при этом уверены, что им мешает плохая работа судей, и активно их критикуют. На арбитров кивают и в «Краснодаре», в этом оба клуба схожи. Есть у «Факела» и кадровые потери, в центре обороны в двух последних матчах не хватало Божина.

«Краснодар» хотел играть в более зрелищный футбол, «Краснодар» его получил. От этого и стоит отталкиваться в ставках на матчи «быков». При Мусаеве три раза из трех прошел вариант «обе забьют», с «Локо» чудом не был пробит тотал больше 2,5. Вот и сегодня можно взять обе забьют, тем более, «Бетсити» дает на это событие 2,10. Хорошо оценивается и тотал больше 2,5 в «Марафоне» — 2,13. В личных встречах тут были яркие ничьи 2:2 и 3:3, сегодня «Факел» тоже должен дать бой.