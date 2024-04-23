Дерби в Лондоне, Ливерпуле и Москве, «Зенит» против «Рубина» и «Ювентус» в гостях у «Лацио»

Прогноз: победа «Арсенала» и тотал меньше 4,5 за 1.98.

«Арсенал» вернул себе первое место в АПЛ, пусть и временно. Победа над «Вулверхэмптоном» (2:0) была как нельзя вовремя после поражений от «Астон Виллы» и «Баварии». По игре «канониры» смотрелись не очень хорошо, было много брака в передачах, были ошибки у своей штрафной, но с главной задачей — набрать три очка — они справились. Интересно, что «Арсенал» провел 6-й «сухой» матч подряд в гостях, это клубный рекорд. Вообще команда Артеты хороша в чемпионате Англии, в 2024-м у нее всего одно поражение и одна ничья в 13 турах АПЛ.

«Челси» в субботу упустил шанс выйти в финал Кубка Англии. Команда Почеттино создала больше моментов, чем уставший после Лиги чемпионов «Ман Сити», но так и не смогла забить. Несколько стопроцентных моментов загубил Джексон, не выручил и лучший игрок «Челси» Палмер. После такого поражения «синим» будет сложно настроиться на дерби, плюс игру, скорее всего, пропустит Палмер. У «Челси» еще есть шансы на еврокубки, но мотивация «Арсенала» явно выше. На победу «канониров» коэффициент небольшой, поэтому можно добавить к этой ставке тотал меньше 4,5. В 6 последних турах в матчах «Арсенала» больше трех голов не было.

Прогноз: обе забьют за 1.97.

В Италии пришла пора ответных матчей в полуфинале Кубка. В Турине «Ювентус» уверенно переиграл «Лацио» со счетом 2:0, защитники римлян не справились с Кьезой и Влаховичем. В Серии А дела у «Юве» так себе, всего 2 победы в последних 12 турах. Только что туринцы отыгрались с 0:2 против «Кальяри». Команда Аллегри проснулась только во втором тайме, и этого хватило для ничьей. С «Лацио» нужно включаться с первых минут, тем более «Юве» недавно уже проигрывал римлянам (0:1). На Кубок у команды Аллегри не должно быть проблем с настроем, тренер может стать первым, кто побеждал в этом турнире 5 раз.

«Лацио» взбодрился после увольнения Сарри и прихода Тудора. В двух последних турах бело-голубые справились с «Салернитаной» (4:1) и «Дженоа» (1:0). В Генуе с «Лацио» случилась такая же история, как у «Юве»: слабый первый тайм и хороший второй. Летом римлян ждет перестройка, они расстаются с многолетними лидерами Луисом Альберто и Фелипе Андерсоном. Но пока «Лацио» сохраняет шансы попасть в Лигу чемпионов и надеется на выход в финал Кубка Италии. Выиграть по заказу у «Юве» будет непросто, но минимум на гол от хозяев поля можно рассчитывать. Туринцам тоже есть чем ответить.

Прогноз: победа «Зенита» и тотал больше 2,5 за 2.13.

«Зенит» выполнил задачу-минимум, победив «Оренбург» (1:0), отрыв от «Краснодара» по-прежнему 4 очка. Однако качественным этот матч не назовешь, во втором тайме питерцы практически бросили играть, и у гостей были шансы сравнять счет. Семаку опять нужно придумать, как настроить своих звездных футболистов, но, возможно, после такой игры они будут восприимчивее к критике. В первом тайме блистал Клаудиньо, на все 90 минут, правда, его, как и остальных зенитовцев, не хватило. Интересно, что в 2024 году «Зенит» все 5 матчей дома провел на ноль.

Может ли в Санкт-Петербурге забить «Рубин»? Вполне, казанцы только что дали бой «Локомотиву», а суперпроход Даку еще долго будут вспоминать. Команда Рахимова была без Вуячича и Иву, последние 20 минут провела в меньшинстве, и это все равно не помешало ей отнять два очка у «Локо» (1:1). Турнирных задач у казанцев уже нет, вылет им не грозит, теперь они могут играть раскованно. Так что надеемся на зрелищный матч на «Газпром Арене», в котором последнее слово останется за лидером РПЛ.

Прогноз: победа «Ливерпуля» и тотал больше 2,5 за 1.95.

«Ливерпуль» все еще в чемпионской гонке! После нескольких неудачных матчей команда Клоппа показала, что ее еще рано списывать со счетов. В игре с «Фулхэмом» снова заработал прессинг — после одной из таких быстрых атак Трент отличился в фирменном стиле со штрафного. Хороший гол после перехвата забил и Гравенберх. «Ливерпуль» справился с «дачниками» без помощи Салаха и Нуньеса, этот отдых должен пойти им на пользу. По потерянным очкам мерсисайдцы уступают «Ман Сити», но с такой игрой шансы в АПЛ у них есть.

«Эвертон» выиграл важный матч у «Ноттингем Фореста» после двух дальних ударов Гейе и Макнила. При этом «ирискам» повезло, что судьи даже на ВАР не увидели минимум два пенальти в их ворота. «Эвертон» оторвался от 18-го места на 5 очков при игре в запасе, однако еще рано говорить, что команда Дайча в порядке. Неделю назад она без шансов отлетела от «Челси» (0:6). Даже с возвращением Кэлверта-Льюина «Эвертон» мало что может противопоставить такому «Ливерпулю». Команда Клоппа выиграла 4 дерби из последних 5, а сейчас ей тем более никак нельзя терять очки.

Прогноз: обе забьют и тотал больше 2,5 за 1.97.

ЦСКА набрал ход этой весной, тем неожиданнее стало его поражение в домашней встрече с «Ахматом» (1:2). Красно-синие, похоже, недооценили соперника, который недавно пропустил 7 мячей от «Балтики». Армейцы остались в меньшинстве в начале матча и все же забили первыми. Но после выхода Бериши и Конате все изменилось, с их ударами Тороп не справился. В итоге у ЦСКА ноль очков и минус три игрока основного состава на дерби со «Спартаком». В обороне не будет Роши и Дивеева (оба удалились), а в атаке — Файзуллаева, схватившего лишнюю карточку.

«Спартак» тоже удивил — со знаком плюс, что редко бывает в этом сезоне. Вряд ли кто-то предполагал, что красно-белые после поездки в Ростов на поезде отгрузят там пять мячей. Но в этот день все совпало в пользу москвичей. Прессинг спартаковцев вынуждал «Ростов» ошибаться, отличный матч провели Медина и Угальде, да и остальные не выпадали из игры. Пока что ход с увольнением Абаскаля пошел на пользу «Спартаку». В дерби возможен любой исход, поэтому тут логичнее взять голы. Ведь нападение у обеих команд выглядит лучше защиты.

Андрей Санталов

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