Дерби Лондона пройдет по сценарию гостей: прогноз на матч «Челси» — «Тоттенхэм»

«Челси» продолжает чередовать относительно хорошие матчи с провальными. Лондонцы дали бой «Ман Сити» в Кубке Англии, а затем безвольно проиграли «Арсеналу» 0:5. С «Астон Виллой» в прошлом туре все тоже начиналось плохо, «Челси» пропустил два мяча, но после перерыва перевернул ход игры, сравнял счет и даже чуть было не выиграл. ВАР отменил гол Дисаси на 95-й минуте. Команде Почеттино не хватает опытных игроков, многие молодые футболисты слишком часто ошибаются и теряют концентрацию по ходу матчей. Неслучайно в этом сезоне «Челси» побил антирекорд по пропущенным голам в АПЛ — их уже 59.

«Тоттенхэм», несмотря на поражения в двух последних турах, продолжает борьбу за попадание в Лигу чемпионов с 4-го места. «Шпоры» отстают от «Астон Виллы» на 7 очков, но у них два матча в запасе. Правда, впереди дуэли с «Ливерпулем» и «Ман Сити». Команда Постекоглу едва не совершила чудо в воскресенье, она почти отыгралась с 0:3 против «Арсенала». Даже в первом тайме «Тоттенхэм» не был совсем уж плох: Ромеро не повезло с ударом в штангу, а Хойбергу — с голом в свои ворота. Но оборона на угловых остается большой проблемой для «шпор». А вот их высокий прессинг по-прежнему заставляет соперников ошибаться.

Казалось бы, «Тоттенхэм» должен быть фаворитом против такого кризисного «Челси», но нет, котировки букмекеров говорят об обратном. Возможно, дело в личной статистике. «Синие» проиграли «шпорам» только один матч из последних 10 в АПЛ (7 побед, 2 ничьи). На «Стэмфорд Бридж» все еще хуже для «Тоттенхэма»: только одна победа в 38 играх во всех турнирах. А лидер атаки Сон забил всего два гола в ворота «Челси» в 18 матчах. И все же у Почеттино большие проблемы с обороной, к тому же сегодня не будет Тиаго Силвы из-за травмы. Так что можно рискнуть с победой «Тоттенхэма» — БК Pari дает на это коэффициент 2.85. Еще один вариант — индивидуальный тотал «Тоттенхэма» больше 1,5 за 1,79 в «Мелбете».

Андрей Санталов