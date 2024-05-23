Канада разберется со Словакией: прогноз на матч ЧМ-2024

Канада прошла групповой этап без поражений — последний раз такое было в 2015-м, тоже в Чехии. Проблемы в этом году были, дважды дело дошло до овертайма, но там канадцы все-таки брали свое. Главный герой первых 7 матчей — форвард «Баффало» Козенс. На его счету 8 голов, 4 из них он забил в большинстве, еще 2 — в меньшинстве. Главный тренер «кленовых листьев» Туриньи наладил игру в неравных составах, однако удаляются его подопечные все-таки слишком много. В решающих матчах это может сказаться. Тем более основной вратарь Биннингтон пока не впечатляет.

У Словакии изначально было мало шансов против Канады. За последние 15 лет сенсация случилась только один раз — на ЧМ-2012, когда словаки победили 4:3. Тогда же они с Харой и Шатаном в последний раз брали медали. Теперь состав у Словакии не такой звездный, можно отметить только 20-летнего Слафковского и 33-летнего Татара. Из плюсов — стабильность на тренерском мостике: канадец Рэмзи работает со сборной с 2017 года. На групповом этапе словаки удивили, победив США в овертайме 5:4. Но перед плей-офф у них из-за травмы выбыл форвард 1-го звена Поспишил (7 очков), без него шансов будет еще меньше.

На простую победу Канады коэффициент слишком мал, поэтому можно рассмотреть такое комбо: Канада выиграет в основное время и тотал больше 5,5 за 1,79 в «Бетсити». В группе словаки пропускали по 6 голов от Швеции и Германии, 4 — от США. При этом сами они забивали немного, так что победа Канады с форой −2,5 за 1,85 в «Фонбете» тоже смотрится логично. Хотя риска тут чуть больше, канадцы, поведя в две шайбы, могут начать экономить силы перед полуфиналом.