Армейцы вернут себе чемпионский титул: прогноз на матч УНИКС — ЦСКА

Финальная серия Единой лиги ВТБ тяжело складывается для УНИКСа. Чемпион проиграл первые три матча и только после этого зацепил одну игру в Москве. Хотя почти во всех встречах была равная борьба, и казанцы должны были побеждать раньше. Они вели в первом матче с разницей в 5 очков за 40 секунд до конца 4-й четверти, но уступили 95:96. Подвел Димитриевич, невовремя схвативший неспортивный фол. ЦСКА прибавил в защите во второй игре, стал действовать агрессивнее и уверенно победил 94:83.

В третьей встрече УНИКСу не хватило сил в концовке (72:80), это неудивительно, у команды Перасовича короткая скамейка, лидерам Димитриевичу, Рейнольдсу и Найту приходится много играть. А ведь до этого у казанцев был еще тяжелый полуфинал с «Локомотивом-Кубанью», там все решилось в 7-м матче. Плюс не хватает центрового Бако, который сильно пригодился бы в защите. Тем не менее, в 4-м матче УНИКС на характере разгромил соперника в 3-й четверти 24:13 и сделал счет в серии 3−1. Димитриевич провел лучший матч в финале, набрав 27 очков.

Это была первая игра, когда не пошел бросок у разыгрывающего ЦСКА Тримбла. Американец до этого был настоящим MVP финала, он успешно атаковал и в проходах, и издалека. Особенно это важно, когда после травмы не в лучшей форме прежний лидер армейцев Уэйр. Новый главный тренер ЦСКА Пистиолис придумал эффективную тактику на финал. Красно-синие часто атакуют через Димитриевича, чтобы тот чаще уставал и фолил. А когда македонец с мячом, то против него выставляют большого игрока, который мешает отдавать острые передачи.

УНИКС перенес финальную серию в Казань, но помогут ли родные трибуны уставшей команде? Сложно представить, что ЦСКА упустит преимущество 3−0. Особенно если учесть, что у армейцев больше возможностей для ротации состава. Да и Тримбл вряд ли проведет вторую плохую игру подряд. «Марафон» предлагает на победу ЦСКА в 5-м матче финала коэффициент 2,08. В «Бетсити» индивидуальный тотал УНИКСа меньше 86,5 можно взять за 1,78. У красно-синих есть кем закрыть лидеров казанцев.