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15:20 (мск), источник: Sportmail.ru

«Флорида» возьмет Кубок Стэнли при своих болельщиках: прогноз на 5-й матч финала НХЛ

Это будет справедливо.

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Источник: AP 2023

Финалы НХЛ и НБА складываются в этом сезоне по одному сценарию. Фаворит забрал первые три матча, затем разгромно проиграл в четвертом. В баскетболе «Селтикс» в итоге спокойно выиграли титул на своей площадке в пятой встрече, теперь такая же задача стоит перед «Флоридой». Игровое преимущество не всегда было на стороне «пантер» в финальной серии. В первой игре американскую команду спас Бобровский, отразивший несколько выходов один на один. Плюс, «Флорида» хорошо выдерживала давление «Эдмонтона» и вовремя наказывала соперника за ошибки в чужой зоне.

Только четвертая игра получилась не такой, как предыдущие три. «Флориде не повезло при розыгрыше большинства, шайба дважды попала в каркас ворот. А “Эдмонтон” забил в меньшинстве, поймал кураж и уже после 1-го периода вел 4:1. В итоге “нефтяники” разгромили гостей 8:1, а Макдэвид побил вечный рекорд Гретцки, отдав 32 передачи в этом плей-офф. Однако крупный счет тут ничего не значит, канадцам все еще предстоит отыгрываться с 1−3 в серии, тогда как “Флориде” осталось сделать всего один шаг.

У обеих команд есть резервы. Вторая звезда «Ойлерс» Драйзайтль забил только один гол в последних 9 матчах. У «Флориды» пока что «молчит» Ткачак (1 передача в 6 матчах). В гостях у тренера «Эдмонтона» не получится «спрятать» Макдэвида от Баркова, так что Коннору будет сложнее создавать голевые моменты. В целом же, защитники «пантер» и Бобровский меньше ошибаются в финале Кубка Стэнли, вероятно, это и станет решающим фактором.

В «Марафоне» поставить на победу «Флориды» с учетом овертайма можно за 1,71. Интересный вариант также есть у «Бетсити»: Бобровский войдет в тройку звезд матча за 2.40. Российского вратаря сняли в прошлой игре после 5 пропущенных шайб. Но его особой вины там не было, просто дали перезагрузиться. Нет сомнений, что Бобровский выложится по максимуму в пятом матче и станет одним из его героев.

Андрей Санталов

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