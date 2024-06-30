Скучная Англия победит, Испания не оставит шансов Грузии — анонс ⅛ финала Евро

Прогноз: победа Англии и тотал меньше 3,5 за 1.98.

Англия - Словакия Сделать ставку

Англия забила всего два гола в первых трех матчах в Германии и все равно вышла в плей-офф с первого места. Некоторые эксперты считают, что при Саутгейте британцы умышленно играют в скучный футбол, поставив на первое место результат. Букмекеры с этим не спорят и считают Англию главным фаворитом Евро. Одна из причин — более легкая турнирная сетка, чем у Испании, Франции и Германии. Так что, скорее всего, мы и дальше увидим команду со звездами мирового футбола, которая редко бьет по воротам и создает мало моментов. И при этом мало что позволяет делать соперникам у своих ворот. Эксперименты Саутгейта с Трентом и Галлахером в центре поля не оправдались, теперь все ждут, что там появится энергичный Майну. А вот поменять кого-то из классического трио Сака — Кейн — Фоден главный тренер англичан вряд ли решится.

Словакия дерзко настроена перед ⅛ финала, капитан сборной Шкриньяр обещал, что создаст проблемы англичанам. Словаки любят применять высокий прессинг и за счет него уже обыграли Бельгию на этом турнире. Вопрос только в том, как долго они могут поддерживать интенсивность, не подсядут ли во втором тайме. Словакия не так часто владеет мячом, но при этом много бьет по воротам — 37 ударов на Евро-2024. Для сравнения у Англии — всего 28 ударов в трех турах. При этом обороняются словаки не так плотно, игроки атаки не всегда приходят на помощь защитникам. Англия снова помучается на футбольном поле, но пройдет в четвертьфинал при минимуме голов.

Прогноз: победа Испании с форой −2 за 1.98.

Испания - Грузия Сделать ставку

Испания впечатлила больше всего на этом чемпионате Европы. «Красная фурия» смотрелась хорошо и по игре, и по результатам: она единственная выиграла все три матча, ни разу не пропустив. Кроме того, испанцы в третьем туре дали отдохнуть основе, так что в ⅛ финала они выйдут со свежими силами. Это новая сборная Испании, она лишь 10-я по владению мячом, зато третья по точности передач и ударам в створ. Теперь главное оружие испанцев — яростный прессинг у чужой штрафной и дриблинг в исполнении Ямаля и Нико Уильямса. Ни хорватам, ни итальянцам не удалось с ними справиться.

Для сборной Грузии счастье уже наступило. На историческом первом Евро, команда вышла в плей-офф, хотя в это мало кто верил. Хвиче и Ко нужно было сотворить чудо: обыграть Португалию — и они это сделали. Главный герой грузинской сборной — вратарь Мамардашвили. Голкипер сделал 21 сэйв в трех матчах и предотвратил почти 4 гола. Главный тренер Саньоль пообещал, что его команда будет биться против Испании, однако шансов на еще одну сенсацию тут мало. Такого разгрома, как в прошлом году, когда Грузия пропустила 7 мячей от испанцев быть не должно, но фаворит победит с комфортной разницей в счете.

Андрей Санталов

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