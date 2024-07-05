Досрочный финал Испания — Германия и Роналду против Мбаппе

Прогноз: обе забьют и тотал больше 2,5 за 2.24.

Испания - Германия Сделать ставку

На чемпионате Европы пришло время матчей- блокбастеров. Никто бы не удивился, если бы Германия и Испания встретились в финале, но одной из сборных придется покинуть турнир уже сегодня. Испанцы вновь показали доминирующий футбол в ⅛ финала: 76% владения мячом и 35 (!) ударов по воротам Грузии. Автогол немного выбил из колеи команду де ла Фуэнте, однако «Красная фурия» успела отыграться еще до перерыва, а потом дожала соперника.

С другой стороны, Испания еще не проходила серьезную проверку на этом Евро. В группе смерти Хорватия и Италия оказались не так сильны, у Грузии был минимум шансов устоять в ⅛ финала. А вот Германия — это уже другое дело. Бундестим тоже играет от себя на домашнем Евро, много атакует и забивает. Нагельсманн попробовал кое-что поменять в игре сборной. С Данией он выпустил Сане вместо Виртца, однако этот ход не сработал. У Германии не было большого превосходства над соперником, у датчан были хорошие моменты при счете 0:0. В итоге все решили маленькие детали: гол Андерсена отменили из-за офсайда, а потом он же коснулся мяча рукой в своей штрафной.

Сегодня мы увидим встречу равных соперников, логично, что и котировки на проход в следующий раунд практически идентичны: 1.92 на Испанию и 1.93 на Германию. Поэтому предлагаем обратить внимание на голы. В атаке Германии сверкают Мусиала, Хавертц и Виртц, у испанцев феерят Ямаль и Уильямс. Обе сборные могут по-разному угрожать чужим воротам, так что моментов должно быть много. Если реализация не подкачает, будут и голы.

Прогноз: победа Франции в основное время за 2.46.

Португалия - Франция Сделать ставку

Португалия намучилась со Словенией в прошлом раунде, не помогали ни навесы с флангов, ни проходы Леау, ни штрафные Роналду. Криштиану вообще стянул почти все внимание на себя в этом матче. У него не получилось забить с игры, в овертайме он не реализовал пенальти и заплакал. Забей Шешко после этого при выходе один на один, португальцы уехали бы с турнира. Но в серии пенальти они были точны (даже Роналду), а их вратарь Кошта взял все три удара словенцев.

Франция победила Бельгию с любимым счетом Дешама 1:0. Для главного тренера «трехцветных» главное — контроль за игрой и надежность в обороне. Французы уже не первый турнир испытывают проблемы с голами, однако это не мешает им проходить далеко в плей-офф. С бельгийцами особо не везло Тчуамени и Мбаппе, они все никак не могли попасть в створ. Зато повезло с рикошетом от Вертонгена, так знаменитый бомбардир Автогол вывел Францию в четвертьфинал.

На этом Евро французы еще ни разу не забили с игры, рано или поздно это должно случиться. У Португалии есть проблемы и с обороной, и с атакой, четвертьфинал выглядит как потолок для команды Мартинеса. Да и дуэль Роналду — Мбаппе должна остаться за более молодой суперзвездой. Все это намекает нам на проход Франции, однако коэффициент на него не так высок. Заманчивее поэтому взять победу французов в основное время.

Андрей Санталов

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