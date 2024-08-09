Новичок РПЛ забьет и не проиграет: прогноз на матч «Пари НН» — «Химки»

Источник: https://vk.com/fcparinn

4-й тур РПЛ стартует с матча команд, которым перед сезоном пророчили борьбу за выживание. «Пари НН» начал чемпионат с 2:4 от «Рубина» и 0:3 от ЦСКА. И это при своих болельщиках. Затем был разгром от «Ахмата» в Кубке России 1:4, и казалось, судьба главного тренера Илича уже решена. Но серба, похоже, спасла скандальная победа над махачкалинским «Динамо». «Пари НН» выглядел хуже по игре, однако странное решение судьи назначить пенальти помогло нижегородцам забить единственный гол в матче. Однако проблем у «Пари НН» по-прежнему хватает — и в обороне, и в атаке.

«Химки» в прошлом туре тоже одержали первую победу в чемпионате — 3:2 над «Рубином» в гостях. И тут без скандала не обошлось: победный гол химчане забили с сомнительного пенальти в конце матча. При этом красно-черных есть за что похвалить. После провального первого тайма Артига перестроил игру, перешел на персональную опеку, и его команда отыгралась даже после грубой ошибки у своих ворот. В голевых действиях поучаствовали новички: Заболотный и Хосонов (первый гол), Ориньо и Фаринья (второй гол) плюс Вера уверенно реализовал пенальти. А ведь «Химки» еще усилились Зелимханом Бакаевым.

Букмекеры одинаково оценивают шансы команд на успех в этой встрече. Хотя по составу и по более выстроенной игре преимущество на стороне гостей. «Химки» хорошо смотрелись против команд из второй восьмерки, они готовы играть агрессивно и атаковать. Единственное, в игре химчан нет баланса, так что и пропустить красно-черные могут практически в каждом матче. При таких вводных данных можно выбрать комбинированный вариант для ставки: «Химки» не проиграют и тотал больше 1,5 за 2,00 в «Бетсити». Хорошо смотрится и победа «Химок» с форой 0 за 1,90 в «Фонбете».