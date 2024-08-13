«Зенит» снова выиграет в Казани, «Спартак», ЦСКА и «Динамо» тоже победят

Прогноз: 1Х (ничья или победа «Оренбурга») и тотал больше 1,5 за 2.19.
«Оренбург» проиграл первый матч в Кубке России «Химкам» — 0:1. Результат не удивил. Уральцы были в гостях и вышли в той встрече вторым составом. Теперь они сыграют дома, к ним приедет топовый соперник — возможно, эти факторы скажутся на решении Деограсии выпустить более сильную основу. Тем более серия без побед у «Оренбурга» затянулась — после заслуженных 2:0 над «Спартаком» в первом туре у оренбуржцев 2 ничьи и 2 поражения. Только что уральцы на своем поле упустили два очка с «Акроном» (2:2). Недовольство этим результатом тоже может положительно сказаться на мотивации хозяев поля.
Многие списали «Локомотив» перед сезоном, казалось, после ухода лидеров у «железнодорожников» мало шансов быть в первой тройке. Однако Галактионов на ходу поменял игровую схему, а 19-летний Батраков уже доказал, что замена Глушенкову и Миранчуку есть. У «Локо» три сухие победы подряд, хотя моменты у своих ворот он допускает. В Кубке команда Галактионова начала с победы над «Ростовом» (1:0). Интересно, что тренер не стал делать ротацию, а выпустил почти всех основных футболистов. Видимо, отдых им дадут как раз в Оренбурге, так что «Локомотиву» тут будет сложно продолжить победную серию.
Прогноз: победа «Зенита» и тотал меньше 3,5 за 2.18.
«Зенит» продолжает штамповать победы, в субботу чемпион России обыграл «Динамо». Правда, гола Глушенкова могло и не хватить. Питерцы перешли к игре на контратаках в последние полчаса и все равно допустили фол в своей штрафной. Но Латышонок потащил пенальти и продлил свою сухую серию. В Кубке России «Зенит» в 1-м туре размялся на «Факеле» (3:0). Семак выпустил резервистов, и Ерохин с Изидором ответили голами. В Казани от питерцев тоже можно ждать неосновной состав. Тем более у них, по словам Семака, есть игроки с небольшими повреждениями, плюс Вендел и Алип точно пропустят матч.
«Рубин» неожиданно стал самой голевой командой РПЛ — в 4 турах в матчах с участием казанцев забито 17 голов. Вряд ли это радует главного тренера Рахимова, но игру в защите ему пока не удается наладить. Не получается у казанцев выдать и качественные 90 минут, в одном из таймов команда обязательно проседает. В Кубке такого не было, но там и соперник был легкий: «Рубин» дома разгромил «Акрон» 4:0. «Зенит» совсем недавно играл в Казани и забил 4 мяча. В этот раз тоже ждем победы от команды Семака, но без Глушенкова и Кассьерры она вряд ли будет такой же крупной.
Прогноз: победа ЦСКА с форой −1,5 за 2.10.
ЦСКА удивил пассивной игрой в Краснодаре, за весь первый тайм армейцы ни разу не ударили по воротам соперника. После перерыва красно-синие прибавили и смогли отыграться благодаря новому бомбардиру Дивееву, но без Роши пропустили в конце матча с углового. В Кубке Николич дает играть молодым Торопу, Лукину, Кисляку и Глебову, при этом и опытных игроков в составе хватает. Армейцам пора побеждать после стартовых 0:1 (тоже от «Краснодара»). К тому же соперник у них более чем подходящий.
Да, «Пари НН» выиграл два последних матча, но на поле команда Илича по-прежнему выглядит неубедительно. Нижегородцы уступили «Химкам» на своем поле по владению мячом 30 на 70, по ударам 9−20 и по голевым моментам. Вся разница была в реализации: Ожегович своим шансом воспользовался, а химчане — нет. Для Илича чемпионат важнее Кубка, тем более один матч в группе волжане уже проиграли — 1:4 «Ахмату». В Москве против мотивированного ЦСКА у «НН» минимум шансов устоять. Выбираем убедительную победу фаворита.
Прогноз: победа «Спартака» и тотал меньше 4,5 за 2.07.
«Спартак» долго мучился против автобуса «Ахмата», нанес 22 удара, но Станкович так и не придумал, как его взломать. Красно-белым не хватило нестандартных ходов в атаке и габаритного форварда под навесы. Соболев пока так и не играет, а Виллиан Жозе все еще не в форме. К тому же некоторые игроки выходят не на своих позициях. Глубина состава позволяет красно-белым успешно играть на два фронта, в Кубке они начали с разгрома «Динамо» 3:0. Шансы на победу в Самаре у спартаковцев тоже высоки. Недавно Станкович уже побеждал Осинькина 3:0.
«Крылья Советов» плохо начали сезон, и на это были две причины: топ-соперники и отсутствие лидеров из-за травм и болезней. Самарцам не хватало Рахмановича, Гарре и Костанцы. Последний вернулся в матче против «Факела» (2:0) и забил сразу после выхода на замену. Стоит отметить и новичка Гальдамеса, сделавшего голевой пас. Теперь позиция левого защитника закрыта. Самарцы ушли с последнего места в РПЛ, однако им по-прежнему не до Кубка России. «Крылья» уже проиграли в Махачкале, а против «Динамо» и «Спартака» шансов зацепить очки неоптимальным составом мало.
Прогноз: победа «Динамо» с форой −1 за 1.90.
«Динамо» расстроено после поражения от «Зенита» — шансы сыграть как минимум вничью были. Плюс в команде начались разногласия, кто должен бить пенальти, на эмоциях Личка еще и раскритиковал молодого Гладышева. Для бело-голубых хорошо, что следующая игра будет так скоро, можно оставить негатив позади. Первый матч на Кубок у «Динамо» не получился, хотя в составе были Фомин, Чавес и Тюкавин. Теперь пора набирать очки. К тому же вернулись все, кто отсутствовал по разным причинам в начале сезона.
Махачкалинскому «Динамо» тяжело дается старт в премьер-лиге, в 4 турах оно еще ни разу не выиграло. Где-то не везет в завершении атак, где-то чудят судьи. Вот и с «Локомотивом» в пользу «Динамо» не поставили пенальти, правда, счет к тому моменту уже был 0:2. Но есть и позитивные моменты, в Кубке дагестанцы выиграли один матч, теперь у них преимущество в борьбе за 3-е место в группе перед Самарой. В гостях махачкалинцы наверняка выпустят резервистов, и это сыграет их московским одноклубникам на руку.
Андрей Санталов
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