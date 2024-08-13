«Зенит» снова выиграет в Казани, «Спартак», ЦСКА и «Динамо» тоже победят

«Рубин» неожиданно стал самой голевой командой РПЛ — в 4 турах в матчах с участием казанцев забито 17 голов. Вряд ли это радует главного тренера Рахимова, но игру в защите ему пока не удается наладить. Не получается у казанцев выдать и качественные 90 минут, в одном из таймов команда обязательно проседает. В Кубке такого не было, но там и соперник был легкий: «Рубин» дома разгромил «Акрон» 4:0. «Зенит» совсем недавно играл в Казани и забил 4 мяча. В этот раз тоже ждем победы от команды Семака, но без Глушенкова и Кассьерры она вряд ли будет такой же крупной.