«ПСЖ» Сафонова против «Гавра» Кузяева: прогноз на матч-открытие Лиги 1

Для «ПСЖ» сегодня начинается новая эра — лучший бомбардир клуба всех времен Мбаппе переехал в Мадрид и уже забивает за «Реал». В прошлом сезоне на счету Килиана было 44 гола в 48 матчах, интересно, кто теперь будет завершать атаки парижан. Главный тренер Энрике уверен, что найдет решение, и не возражает, если в команде не будет ярко выраженного бомбардира. Мол, 4 игрока с 12 голами дадут в сумме 48 мячей. «ПСЖ» пока не приобрел никого в нападение и в целом не очень активен на трансферном рынке. Чемпион Франции взял опорника Невеша из «Бенфики», защитника Пачо из «Айнтрахта» и вратаря Сафонова, потратив 120 млн евро на троих.
«Гавр» избежал вылета в прошлом сезоне, заняв спасительное 15-е место. Команда из Нормандии немного забивала, но пропускала меньше конкурентов, это в итоге и сказалось. Летом «Гавр» сменил тренера, попрощался с ветераном Айю (6 голов в 20 матчах) и форвардом Байо, чей срок аренды подошел к концу (5 голов в 22 матчах). 31-летний Кузяев — один из самых опытных футболистов в «Гавре», в основном тут собрана молодежь. Далер провел хороший сезон, он пятый по игровому времени в команде. Новый тренер Дигар ставит атакующий футбол, интересно, насколько он подойдет аутсайдеру, бьющемуся за выживание. В недавнем товарищеском матче с «Бохумом» команда Кузяева проиграла 0:6.
«ПСЖ» провел всего два предсезонных матча — 2:2 со «Штурмом» и 1:1 с «РБ Лейпциг». С австрийцами в воротах играл Сафонов, и та встреча не очень удалась российскому голкиперу. Впрочем, на старте сезона основным вратарем будет, как и раньше, Доннарумма. В апреле «Гавр» едва не одолел «ПСЖ» — вел в гостях 3:1, в итоге была ничья 3:3. Сейчас шансов на сенсацию меньше. Команде Кузяева еще надо сыграться при новом тренере, а класс парижан никуда не денется. В «Фонбете» на победу «ПСЖ» с форой −1,5 можно поставить за 2,20. А на победу гостей и тотал больше 2,5 «Марафон» дает 2,05.
Андрей Санталов