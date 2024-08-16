«ПСЖ» Сафонова против «Гавра» Кузяева: прогноз на матч-открытие Лиги 1

«ПСЖ» провел всего два предсезонных матча — 2:2 со «Штурмом» и 1:1 с «РБ Лейпциг». С австрийцами в воротах играл Сафонов, и та встреча не очень удалась российскому голкиперу. Впрочем, на старте сезона основным вратарем будет, как и раньше, Доннарумма. В апреле «Гавр» едва не одолел «ПСЖ» — вел в гостях 3:1, в итоге была ничья 3:3. Сейчас шансов на сенсацию меньше. Команде Кузяева еще надо сыграться при новом тренере, а класс парижан никуда не денется. В «Фонбете» на победу «ПСЖ» с форой −1,5 можно поставить за 2,20. А на победу гостей и тотал больше 2,5 «Марафон» дает 2,05.