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UFC 305: Дю Плесси — Адесанья

Дрикус Дю Плесси — Исраэль Адесанья, Кай Кара-Франс — Стив Эрцег, Матеуш Гамрот — Дэн Хукер: прогнозы на UFC 305, ставки и коэффициенты.

Андрей Санталов
Автор Спорт Mail
Источник: Официальный сайт UFC

Дрикус Дю Плесси (21 победа, 2 поражения; 9 КО/ТКО, 10 SUB) — Исраэль Адесанья (24 победы, 3 поражения; 16 КО/ТКО).

Главный бой, титульный поединок в среднем весе, 5 раундов.

Бой стартует в 06.20 по московскому времени в воскресенье, 18 августа.

UFC приготовила новый боевик для любителей ММА: чемпион в среднем весе Дю Плесси против бывшего чемпиона Адесаньи. Южноафриканец Дрикус взял пояс в январе 2024-го, победив раздельным решением Шона Стрикленда. Того самого, который перед этим сенсационно одолел Адесанью. На Стрикленда в том бою против Изи давали коэффициент 6.00! У Дю Плесси необычный стиль, пока соперники в UFC не могут к нему приспособиться. Дрикус выиграл тут все 7 боев. Южноафриканец любит прессинговать оппонента, при этом он часто меняет стойку и разрывает дистанцию. Дю Плесси опасен на ногах, он умеет пробивать руками защиту соперников, опасен в клинче (бьет коленом в голову) и опасен в партере.

Адесанья постарается стать первым трехкратным чемпионом UFC в среднем весе. Вопрос только в том, какого Исраэля мы увидим на этот раз. Против Стрикленда Адесанья удивил своей пассивностью. Тактика провести бой вторым номером не сработала, еще в первом раунде Изи оказался в нокдауне. Главное оружие Адесаньи как кикбоксера — удары ногами. Хорош он и на руках, Алекса Перейру во второй поединке Исраэль вырубил двумя ударами справа. Адесанья умеет защищаться от проходов в ноги, так что Дрикусу будет непросто перевести его в партер. У Дю Плесси раньше были проблемы с выносливостью, ему будет сложно провести все 5 раундов. Поэтому кто бы тут ни победил, считаем, что бой закончится досрочно.

Кара-Франс (24 победы, 11 поражений, 1 NC; 11 КО/ТКО, 3 SUB) — Стив Эрцег (12 побед, 2 поражения; 2 КО/ТКО, 6 SUB).

Наилегчайший вес, 3 раунда.

Бой стартует в 06.00 по московскому времени в воскресенье, 18 августа.

Во втором соглавном поединке сойдутся бывшие претенденты на пояс в наилегчайшем весе. Новозеландец Кара-Франс сейчас на 4-м месте в рейтинге UFC, но он при этом не является фаворитомв бою с 7-м номером Эрцегом. Кай за два последних года провел только два поединка (последний — летом 2023-го) и оба проиграл, причем Брендону Морено — нокаутом. Новозеландцу мешали травмы и сотрясение мозга. У Эрцега в этом году уже два боя, в начале мая он бился за пояс и проиграл Пантоже единогласным решением судей. Но австралиец оставил хорошее впечатление.

И Эрцег, и Кара-Франс имеют навыки в борьбе, тут небольшое преимущество у австралийца. В то же время оба бойца уверенно себя чувствуют в стойке. Эрцег добавил в свой репертуар приемы из тайского бокса, Кара-Франс тоже ими владеет, его удары обычно направлены либо в голову, либо в ноги. Новозеландец хочет получить еще один шанс биться за титул, но пока что ему будет сложно справиться даже с Эрцегом. Кара-Франс проигрывал менее тенхничным бойцам, чем австралиец, в этот раз его тоже не ждет ничего хорошего.

Матеуш Гамрот (24 победы, 2 поражения, 1 NC; 8 КО/ТКО, 5 SUB) — Дэн Хукер (23 победы, 12 поражений; 11 КО/ТКО, 7 SUB).

Легкий вес, 3 раунда.

Бой стартует в 05.40 по московскому времени в воскресенье, 18 августа.

В этом поединке у нас мало шансов увидеть сенсацию. 5-й в рейтинге легковесов Матеуш Гамрот разделит октагон с любимцем австралийских болельщиков Дэном Хукером. Хукер — 11-й в списке лучших бойцов дивизиона, он проиграл 4 последних боя из 7. Все поражения были от противников, которые занимали в рейтинге 6-е место и выше. Австралийцу 34 года, титульный поединок ему уже не светит. Хотя как нокаутер Хукер по-прежнему опасен, так что какое-то время он сможет держать поляка на дистанции.

Но только какое-то время. Гамрот — элитный борец, он успешно проходит в ноги минимум 4 раза за поединок. Матеушу удавалось переводить в партер соперников, которые тоже сильны в борьбе, так что у Хукера тут мало шансов. В то же время Гамрот редко побеждает досрочно в последние годы. У Физиева была травма ноги, а так обычно решение выносят судьи. Хукер в 2021-м проиграл досрочно Махачеву, но тут он вряд ли допустит удушающий прием. Так что многие не зря ждут все три раунда. Выбираем победу фаворита по очкам.

Андрей Санталов

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