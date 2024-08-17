UFC 305: Дю Плесси — Адесанья

Адесанья постарается стать первым трехкратным чемпионом UFC в среднем весе. Вопрос только в том, какого Исраэля мы увидим на этот раз. Против Стрикленда Адесанья удивил своей пассивностью. Тактика провести бой вторым номером не сработала, еще в первом раунде Изи оказался в нокдауне. Главное оружие Адесаньи как кикбоксера — удары ногами. Хорош он и на руках, Алекса Перейру во второй поединке Исраэль вырубил двумя ударами справа. Адесанья умеет защищаться от проходов в ноги, так что Дрикусу будет непросто перевести его в партер. У Дю Плесси раньше были проблемы с выносливостью, ему будет сложно провести все 5 раундов. Поэтому кто бы тут ни победил, считаем, что бой закончится досрочно.