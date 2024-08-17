«Байер» возьмет еще один трофей: анонс Суперкубка Германии

«Байер» с Хаби Алонсо совершил чудо: прервал чемпионскую серию «Баварии» и провел все 34 матча без поражений. Более того, за весь сезон «аспириновые» проиграли только один раз — в финале Лиге Европы. Повторить такое практически невозможно, так что спад Леверкузена не удивит. В числе фаворитов бундеслиги «Байер» идет вторым с заметным отставанием от усилившейся «Баварии». Трансферная кампания Леверкузена выглядит скромнее, но ему удалось сохранить Виртца и других лидеров. Хотя все та же «Бавария» хочет купить защитника Та.