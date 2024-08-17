«Байер» возьмет еще один трофей: анонс Суперкубка Германии

«Байер» с Хаби Алонсо совершил чудо: прервал чемпионскую серию «Баварии» и провел все 34 матча без поражений. Более того, за весь сезон «аспириновые» проиграли только один раз — в финале Лиге Европы. Повторить такое практически невозможно, так что спад Леверкузена не удивит. В числе фаворитов бундеслиги «Байер» идет вторым с заметным отставанием от усилившейся «Баварии». Трансферная кампания Леверкузена выглядит скромнее, но ему удалось сохранить Виртца и других лидеров. Хотя все та же «Бавария» хочет купить защитника Та.
«Штутгарт» тоже стал приятным открытием прошлого сезона. Еще летом 2023-го «швабы» играли в переходных матчах, а тут забрались на второе место, подвинув «Баварию». Перед новым сезоном букмекеры не верят в повторение успеха, «Штутгарт» ставят на 5-е место. Клуб сохранил интересного тренера Хенесса, но потерял главного бомбардира Гирасси (30 голов в 30 матчах). К конкурентам также ушли защитники Антон и Ито. В нападении теперь мы увидим дуэт Ундава и Демировича, босниец забил 15 голов и отдал 9 передач за «Аугсбург».
На что ставить?
В прошлом сезоне «Штутгарт» был близок, чтобы нанести первое поражение «Байеру». В чемпионате Леверкузен два раза сделал ничью, а в Кубке выиграл 3:2 с фирменными голами на 90-х минутах. Но теперь команда Хенесса стала слабее, по крайней мере на бумаге. Да, «Штутгарт» был хорош в предсезонных матчах, не проиграл ни одну из 6 встреч, а неделю назад разгромил «Атлетик» 4:0. «Байер» провел 4 игры и недавно попался под руку «Арсеналу» — 1:4. Такие поражения могут пойти на пользу и встряхнуть футболистов.
«Байер» — фаворит Суперкубка Германии, на его победу в основное время БК Winline предлагает коэффициент 1.70. Увеличить выигрыш можно в разделе Комбо: так, на победу «Байера» и тотал больше 1,5 дают 1.92, а на П1 и тотал больше 2,5 — уже 2.31. Кстати, еще одна статистика в пользу хозяев поля: «Штутгарт» выиграл у «Байера» всего один матч из последних 26. Также тут ждут голы, все-таки встречаются две атакующие команды. На обе забьют и тотал больше 2,5 в БК Winline можно поставить за 1.76, а просто тотал больше 3,5 стоит солидные 2.39.
Андрей Санталов.
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