Еще одно голевое дерби «Динамо» — «Спартак», «Зенит» и «Локомотив» победят на классе

Прогноз: победа «Локомотива» с форой −1,5 за 1.95.
«Локомотив» в этом сезоне хорош, и после 10 туров чемпионата пора уже это зафиксировать. У команды Галактионова бывают проблемы в обороне, но лихая атака их перекрывает. «Железнодорожники» только что по делу обыграли «Спартак» 3:1 и готовы продолжить победную серию в Кубке России. Тут у них тоже все хорошо: 4 матча — 4 победы. Лидерам после тяжелой игры в чемпионате, скорее всего, дадут отдохнуть. Но по именам и резервисты у «Локо» смотрятся хорошо. Есть Тикнизян, Сарвели, Севикян, Сулейманов. Такой обоймы хватает, чтобы успешно играть на два фронта.
А вот «Оренбургу» сейчас не до Кубка. Команда Деограсии в пятницу внезапно проиграла дома «Пари НН» (1:2). Преимущество по владению, ударам и угловым было у оренбуржцев, но счет на табло. Всего у «Оренбурга» уже 13 матчей без побед, после 2:0 со «Спартаком» в 1-м туре в такое сложно поверить. Болельщики уже кричат тренеру об отставке. Сам он говорит о детских ошибках и неправильных решениях футболистов. Впереди у «Оренбурга» матч с «Зенитом», видимо, Деограсия пожертвует кубковой игрой с «Локо».
Прогноз: тотал меньше 2,5 за 1.93.
Нижегородцы могут чуть вздохнуть, у них уже есть 10 очков после 10 туров. Разговоры об увольнении главного тренера Илича на время умолкли. В Кубке, правда, у «НН» последнее место в группе и всего одно очко в 4 матчах. Но это не так важно для Нижнего Новгорода. Даже при удачных результатах команды, стоит отметить, что по игре она смотрится по-прежнему не очень хорошо. Выручают индивидуальные действия игроков в быстрых атаках — например, Царукяна — и стандарты.
ЦСКА приехал в Нижний Новгород в хорошем настроении после разгрома «Ахмата» (3:0). Армейцам удавались и быстрые атаки, и позиционные — счет даже мог быть крупнее. В Кубке красно-синие уже обеспечили себе выход в плей-офф, так что тут мы тоже, скорее всего, увидим ближайший резерв. Тем более впереди дерби с «Динамо». Интересно, выйдет ли на поле звездный новичок ЦСКА Пьянич, ему надо набирать форму. В любом случае, много голов тут не ждем — тем, кто выйдет, будет не хватать сыгранности.
Прогноз: обе забьют и тотал больше 2,5 за 1.71.
В группе А фавориты еще не гарантировали себе выход в плей-офф с первых двух мест. У «Спартака» — 9 очков, у московского «Динамо» — 8, а у махачкалинского — 7. Это может внести дополнительную интригу в это дерби. Москвичи только что вернулись из Махачкалы после тяжелой победы. По идее, лидерам команды надо дать отдых. В воскресенье важный матч в РПЛ. Однако в Кубке динамовцы уже попали «Спартаку» 0:3, и Личка тогда был очень недоволен. Чех даже сравнил свою команду с курицей без головы. Какой же состав он выберет в этот раз?
Такой же вопрос можно задать и «Спартаку». У него тоже впереди сложная игра с «Ростовом», но красно-белые только что уступили «Локомотиву». Станкович намудрил со схемой, сыграв в два нападающих. В итоге и владение в 70% мало что дало в атаке, и в защите надежности не было. Осадок от этого поражения могла бы сбить победа над «Динамо», но будет ли тренер рисковать ради этого основными футболистами? В запасе у «Спартака» по именам все неплохо, возможно, он справится и неосновным составом. Но ставка на голы тут выглядит надежнее, это стандартный вариант, который подходит почти для всех матчей «Динамо».
Прогноз: победа «Зенита» и тотал меньше 3,5 за 2.24.
«Зенит» неожиданно в мини-кризисе, команде Семака не удались матчи с топ-клубами. Проблемы были и со «Спартаком», и с ЦСКА, а сейчас питерцы проиграли «Краснодару» 0:2. Семак еще не нашел оптимальное сочетание игроков на поле, не будет его и в Кубке. Тут обычно выходят те, кто мало играет в чемпионате. Турнирное положение позволяет «Зениту» ротировать состав, у него 10 очков и первое место в группе после 4 туров. Другое дело, что и в таком виде с Соболевым, Артуром, Педро и Мантуаном команда Семака выглядит очень прилично.
Для «Акрона» с сентября почти вся жизнь вертится вокруг Дзюбы. Звездный новичок уже забил, отдал три голевые передачи и помог выиграть три матча. Команде Тедеева стало проще, всегда есть вариант с длинной передачей на Дзюбу. Артем хорошо цепляется за мячи и развивает атаки. Но, скорее всего, Дзюбе дадут отдохнуть — ведь уже в субботу будет битва с «Пари НН», там надо брать три очка. Правда, и без этого форварда «Акрон» классно смотрелся в первом кубковом матче с «Зенитом». Тольяттинцы играли смело, забрали мяч под свой контроль и победили по пенальти. Но в гостях Тедеев может избрать более энергосберегающую тактику.
erid: 2VtzqukHcr5
Реклама. ООО «Управляющая компания НКС» ИНН: 7714707736 18+