Еще одно голевое дерби «Динамо» — «Спартак», «Зенит» и «Локомотив» победят на классе

Такой же вопрос можно задать и «Спартаку». У него тоже впереди сложная игра с «Ростовом», но красно-белые только что уступили «Локомотиву». Станкович намудрил со схемой, сыграв в два нападающих. В итоге и владение в 70% мало что дало в атаке, и в защите надежности не было. Осадок от этого поражения могла бы сбить победа над «Динамо», но будет ли тренер рисковать ради этого основными футболистами? В запасе у «Спартака» по именам все неплохо, возможно, он справится и неосновным составом. Но ставка на голы тут выглядит надежнее, это стандартный вариант, который подходит почти для всех матчей «Динамо».