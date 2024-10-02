Лидер АПЛ справится с новичком ЛЧ: прогноз на матч «Ливерпуль» — «Болонья»

«Ливерпуль» выиграл все матчи кроме одного в этом сезоне — внезапная осечка случилась дома с «Ноттингем Форестом» после перерыва на сборные. Команда Слота почти не пропускает и вырвалась на первое место в АПЛ. Перед Лигой чемпионов «Ливерпуль» взял три очка с «Вулверхэмптоном». Моментов было немного, если бы не курьезная ошибка Конате, то фаворит победил бы спокойнее. Но и так за старт сезона новому тренеру Слоту можно поставить отлично. Состав стабилен, игра налажена, больших проблем с травмами нет.