Лидер АПЛ справится с новичком ЛЧ: прогноз на матч «Ливерпуль» — «Болонья»

«Ливерпуль» выиграл все матчи кроме одного в этом сезоне — внезапная осечка случилась дома с «Ноттингем Форестом» после перерыва на сборные. Команда Слота почти не пропускает и вырвалась на первое место в АПЛ. Перед Лигой чемпионов «Ливерпуль» взял три очка с «Вулверхэмптоном». Моментов было немного, если бы не курьезная ошибка Конате, то фаворит победил бы спокойнее. Но и так за старт сезона новому тренеру Слоту можно поставить отлично. Состав стабилен, игра налажена, больших проблем с травмами нет.
«Болонья» тоже поменяла летом тренера, и пока не так успешна, как при Тиаго Мотте: 7 очков в 6 турах Серии А. Нормальный результат, если учесть, что летом клуб продал таких игроков, как Калафьори и Зиркзее. При Итальяно «Болонья» тоже любит насыщать центр футболистами, команда стремится владеть мячом и играть первым номером. Но у чужой штрафной не хватает острых передач и точности. Обычно «Болонья» и сама много не бьет, и соперникам не дает. В первом туре ЛЧ итальянцы сыграли 0:0 с «Шахтером».
«Ливерпулю» такой атакующий соперник, как «Болонья» — только на руку. Итальянцы любят прессинговать, Салах и Диас с удовольствием воспользуются свободными зонами на чужой половине поля. Плюс, команда Слота опытнее «Болоньи», это тоже может сказаться. «Марафон» на победу «Ливерпуля» с форой −2 предлагает коэффициент 1,87. Интересное комбо есть у «Фонбет»: победа «Ливерпуля» и тотал желтых карточек у соперника больше 2,5 за 2,80. Где прессинг, там фолы, а значит, вероятность получить предупреждение тоже растет.