Армейское дерби будет голевым: прогноз на матч СКА — ЦСКА

В ЦСКА тоже лихорадит: 4 поражения в последних 5 матчах. Армейцы Москвы идут на 4-м месте на Западе, понятно, что в плей-офф они попадут. Но отсутствие стабильной игры наверняка смущает руководство клуба. Даже появились слухи о возвращении Федорова на тренерский мостик. ЦСКА тоже экспериментирует с голкиперами, в последних трех матчах место в воротах занял молодой Гамзин. У армейцев в порядке первое звено с Абрамовым, Полтаповым и Соркиным, как всегда хорош защитник Нестеров, а вот от остальных ждут большего. Особенно от Гурьянова, который много играл в НХЛ. Отметим также, что ЦСКА пропустил больше шайб, чем забил — необычная ситуация для одного из лидеров лиги.