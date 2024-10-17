Армейское дерби будет голевым: прогноз на матч СКА — ЦСКА

СКА выиграл 4 матча из последних 6 и занимает второе место в Западной конференции, но покой питерцам только снится. Команда Ротенберга неровно проводит матчи и часто позволяет соперникам вести в счете, после этого приходится героически отыгрываться. Подписание Деанджело и возвращение после травмы Кузнецова сильно помогли питерцам. Без двух этих звезд столько очков набрать вряд ли получилось бы. Однако Ротенбергу еще предстоит решить вратарский вопрос. В роли стартовых голкиперов он пробовал Серебрякова и Плешкова, сейчас доверился третьему вратарю Заврагину. Да и сочетания полевых игроков требуют донастройки. Так, мало играет Толчинский, а ведь это один из лидеров команды.
В ЦСКА тоже лихорадит: 4 поражения в последних 5 матчах. Армейцы Москвы идут на 4-м месте на Западе, понятно, что в плей-офф они попадут. Но отсутствие стабильной игры наверняка смущает руководство клуба. Даже появились слухи о возвращении Федорова на тренерский мостик. ЦСКА тоже экспериментирует с голкиперами, в последних трех матчах место в воротах занял молодой Гамзин. У армейцев в порядке первое звено с Абрамовым, Полтаповым и Соркиным, как всегда хорош защитник Нестеров, а вот от остальных ждут большего. Особенно от Гурьянова, который много играл в НХЛ. Отметим также, что ЦСКА пропустил больше шайб, чем забил — необычная ситуация для одного из лидеров лиги.
И СКА, и ЦСКА неидеальны в обороне, не определились с вратарями и больше рассчитывают на талантливое нападение. Поэтому логично тут взять тотал больше 5,5 — «Марафон» дает на это событие коэффициент 1,91. Еще один интересный вариант — тотал голов в большинстве больше 1,5 за 2,75. СКА часто удаляется и плох в меньшинстве. ЦСКА лучше реализует большинство, но и команду Ротенберга с такими мастерами рано или поздно должно прорвать.