Уверенные победы «Зенита» и «Динамо» и сложный выезд «Спартака» — на что ставить в Кубке России

Прогноз: победа «Зенита» с форой −1,5 за 2.11.
В группе D судьба «Зенита» и «Факела» уже решена: команда Семака выходит в ¼ финала в верхней сетке плей-офф, а воронежцы уже не сдвинутся с 4-го места в группе. Но последить за ближайшим резервом «Зенита» все равно интересно. Этим парням надо доказывать, что они достойны большего, при этом одну осечку в Кубке зенитовцы допустили. В Самаре они уступили «Акрону» по пенальти при невыразительной игре. В первую очередь, в Питере ждут голов от Соболева. Сейчас у форварда стало меньше игрового времени, и он пока никак не может отличиться в РПЛ. Педро и Артур тоже должны проявить себя в этой встрече.
«Факел», как и год назад, последний в своей группе. Воронежцы в первую очередь думают о выживании в премьер-лиге, им не до Кубка России. Только что команда Пятибратова совершила маленькое чудо, одолев на выезде «Ахмат» в меньшинстве. Футболисты «Факела» прибавили в физике, стали выигрывать больше единоборств, как следствие, набирают теперь больше очков. Пятибратову тут тоже нет смысла выпускать всех лидеров, впереди сложный матч с ЦСКА в РПЛ, поэтому шансов устоять у воронежцев немного. Голевые моменты у «Зенита» будут, если не подведет реализация, то гости победят с запасом.
Прогноз: 1Х и тотал меньше 4,5 за 2.04.
Махачкалинцы только что принимали ЦСКА, теперь в гости приехал «Спартак». «Динамо», как обычно, и само мало угрожало воротам, и армейцам мешало это сделать. Все решил один гол после ошибки динамовца Пальцева. В Кубке России махачкалинцы набрали 8 очков, и выход в плей-офф они уже себе обеспечили. Вопрос только в том, попадет «Динамо» в верхнюю часть сетки или в нижнюю. В этом турнире у Махачкалы бывают более веселые матчи, чем в премьер-лиге, тут команда Биджиева не всегда строго играет в обороне. Были 2:2 с «Динамо» и 3:3 с «Крыльями Советов», такого четкого тренда на тотал меньше 2,5, как РПЛ, в Кубке нет.
У «Спартака» сейчас статус «все сложно». Красно-белые только что влетели «Краснодару» 0:3 и отстали от лидера уже на 11 очков. Ни приход Станковича, ни летние закупки на 27 млн евро мгновенного результата не дали. Сербский тренер чудит с тактикой, игра в позиционном нападении не налажена. В Кубке «Спартак» умудрился проиграть дома махачкалинскому «Динамо». Непонятно, что ждать от полуосновного состава «Спартака» в этой встрече, в команде Станковича сложно кого-то выделить. Даже Барко как-то потерялся на поле. Первое место в группе от красно-белых уже никуда не денется, так что тут они могут банально не настроиться на игру. Поэтому ставим на непоражение хозяев поля, у них с мотивацией не должно быть проблем.
Прогноз: тотал больше 2,5 за 1.81.
ЦСКА стал по-хорошему предсказуем при Николиче. Армейцы очень хороши в обороне, они мало дают бить из опасных позиций по воротам Акинфеева, а впереди Обляков с Файзуллаевым знают, как обострить игру. А когда еще и Пьянич наберет форму… В красно-синих мало кто верил перед сезоном, но они и в чемпионате не отпускают далеко первую тройку, и в Кубке будут одними из главных претендентов. ЦСКА набрал 11 очков в 5 кубковых матчах и занимает пока первое место в группе. Пока, потому что у «Ахмата» и «Краснодара» по 9 очков, поэтому в случае поражения армейцы могут упасть на третье место.
«Ахмат» по-прежнему без побед в чемпионате, смена тренера пока не помогла. Ташуев уже публично критикует своих игроков, он не видит желания биться и бороться на поле. Возможно, сегодня тренер удивит и выпустит состав, близкий к основному, чтобы футболисты исправились за поражение от «Факела». Хотя в такой группе и выход в плей-офф Кубка с третьего места будет нормальным результатом. ЦСКА считается фаворитом в этой встрече, но армейцы, скорее всего, дадут отдых лидерам. Выберем ставку на голы: гостям нужно многое доказать себе, форвардам ЦСКА тоже пора поправить себе статистику.
Прогноз: победа «Краснодара» и тотал больше 2,5 за 1.86.
«Краснодар» настолько хорош в этом сезоне, что «быков» не остановил даже перерыв на матчи сборных. Команда Мусаева грамотно сыграла вторым номером против «Спартака» и одержала 9-ю победу подряд в премьер-лиге. На Кубок у краснодарцев остается не так много сил и ресурсов. Тут у них были поражения от ЦСКА и «Ахмата». Пока что «быки» третьи, но у них хорошие шансы занять одну из двух верхних строчек в таблице. Даже без Кордобы, схватившего красную карточку в Грозном три недели назад. В распоряжении Мусаева есть опытный Смолов, есть и Олусегун с Мозесом.
У «Пари НН» новый тренер, с Гончаренко дела должны пойти лучше. Нижегородцы набирали очки и при Иличе, но там им откровенно везло. Здесь же наоборот, «НН» чуть было не обыграл «Ростов» на своем поле (1:1). В Кубке, правда, уже ничего не исправить: в 5 турах волжане набрали только одно очко. Гончаренко даст поиграть резервистам, так что «Краснодар» должен брать три очка. На простую победу хозяев коэффициент слишком мал, так что тут можно выбирать между победой с форой −1,5 за 1.81 и победой с общим тоталом голов больше 2,5 за 1.86.
Прогноз: победа «Динамо» с форой −1 за 2.04.
«Крылья Советов» вернулись в Самару после упущенной победы в Оренбурге (2:2). Игроки и руководство клуба не допустили увольнения Осинькина, но теперь им нужны результаты на поле. Это касается РПЛ, в Кубке «Крылья» уже давно ни за что не борются. Самарцы дают тут поиграть молодежи, и в прошлом матче с Махачкалой хорошо себя показал 20-летний Бабаев, сделавший дубль. Да и форвард Шитов на позиции правого защитника приятно удивил. Но в целом, результат в Кубке для самарцев не на первом плане.
А вот у «Динамо» еще есть турнирная мотивация. Пока что бело-голубые с 8 очками на втором месте в группе, но столько же очков и у Махачкалы. А попадание в Путь регионов для команды Лички будет сомнительным достижением. Оттуда сложно будет дойти до Суперфинала Кубка. «Динамо» приедет в Самару в хорошем настроении после разгрома «Рубина» (4:0). У бело-голубых есть глубина состава, так что кто бы ни вышел в Кубке, превосходство в мастерстве будет на стороне гостей. Выбираем здесь победу «Динамо» с подстраховкой в виде форы −1.
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