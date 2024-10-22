Уверенные победы «Зенита» и «Динамо» и сложный выезд «Спартака» — на что ставить в Кубке России

Махачкалинцы только что принимали ЦСКА, теперь в гости приехал «Спартак». «Динамо», как обычно, и само мало угрожало воротам, и армейцам мешало это сделать. Все решил один гол после ошибки динамовца Пальцева. В Кубке России махачкалинцы набрали 8 очков, и выход в плей-офф они уже себе обеспечили. Вопрос только в том, попадет «Динамо» в верхнюю часть сетки или в нижнюю. В этом турнире у Махачкалы бывают более веселые матчи, чем в премьер-лиге, тут команда Биджиева не всегда строго играет в обороне. Были 2:2 с «Динамо» и 3:3 с «Крыльями Советов», такого четкого тренда на тотал меньше 2,5, как РПЛ, в Кубке нет.