Николич против Станковича в дерби всея Руси: анонс матча ЦСКА — «Спартак»

И ЦСКА, и «Спартак» сменили летом тренеров, обновили состав, и пока это не дало ожидаемых результатов. Оба клуба все так же занимают 5−6-е места. Армейцы теперь строже играют в обороне и пропускают как минимум в два раза меньше. Но проблемы в атаке мешают подняться выше в турнирной таблице. Вот и в прошлом туре красно-синие не смогли взломать защиту «Факела» (0:0). Пьянич впервые вышел в РПЛ в стартовом составе, и мы увидели, что чудес от экс-звезды «Ювенуса» ждать рано. К тому же Обляков получал мяч меньше, чем он привык, и это сказалось на количестве моментов у чужих ворот. Видимо, сегодня Николич оставит Пьянича в запасе.