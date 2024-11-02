Николич против Станковича в дерби всея Руси: анонс матча ЦСКА — «Спартак»

И ЦСКА, и «Спартак» сменили летом тренеров, обновили состав, и пока это не дало ожидаемых результатов. Оба клуба все так же занимают 5−6-е места. Армейцы теперь строже играют в обороне и пропускают как минимум в два раза меньше. Но проблемы в атаке мешают подняться выше в турнирной таблице. Вот и в прошлом туре красно-синие не смогли взломать защиту «Факела» (0:0). Пьянич впервые вышел в РПЛ в стартовом составе, и мы увидели, что чудес от экс-звезды «Ювенуса» ждать рано. К тому же Обляков получал мяч меньше, чем он привык, и это сказалось на количестве моментов у чужих ворот. Видимо, сегодня Николич оставит Пьянича в запасе.
«Спартак» нестабилен и по игре, и по составу, и по результатам. За последние пять матчей у красно-белых были проблемы с «Динамо» (2:2), «Локомотивом» (1:3) и «Краснодаром» (0:3) и две победы над командами из нижней части таблицы. Хотя и с «Пари НН» (2:0) все решила по сути одна ошибка вратаря нижегородцев. Станкович обычно играет в 4 защитника, один раз попробовал в 3, и получилось плохо. В атаке он то выпускает Угальде на острие, то ставит его ближе к левому краю, а в центре выпускает Николсона. Также серб пробует разных полузащитников. Пока что все эти эксперименты не идут на пользу команде.
На что ставить
От дерби всея Руси (и от дерби сербских тренеров) ждут огня, однако в апреле 2024-го на табло так и остались гореть унылые нули. Будут ли голы здесь? ЦСКА пропускает редко и мало. Тройку мощных защитников Дивеев — Роша — Мойзес сложно пройти, а на последнем рубеже еще и Акинфеев. Плюс «Спартак» сейчас забивает с трудом. Так что, похоже, правы те, кто верит здесь в тотал голов меньше 2,5 — БК Winline дает на это событие коэффициент 1.83.
По игре же ЦСКА пока что превосходит «Спартак», армейцы уже поняли, что от них хочет Николич. У Станковича есть идея постоянно владеть мячом, и красно-белые в этом хороши. Но вот что делать у чужой штрафной, им уже не так ясно. К Барко приноровились, от Бонгонда тоже понятно, чего ждать: обыгрыша и ухода влево. ЦСКА идет в дерби небольшим фаворитом, и в этом есть логика. На победу хозяев поля можно поставить за 2.38.
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