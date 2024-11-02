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Николич против Станковича в дерби всея Руси: анонс матча ЦСКА — «Спартак»

Главная игра выходных.

Андрей Санталов
Автор Спорт Mail
Игровой момент матча ЦСКА - "Спартак"
Источник: РИА "Новости"

И ЦСКА, и «Спартак» сменили летом тренеров, обновили состав, и пока это не дало ожидаемых результатов. Оба клуба все так же занимают 5−6-е места. Армейцы теперь строже играют в обороне и пропускают как минимум в два раза меньше. Но проблемы в атаке мешают подняться выше в турнирной таблице. Вот и в прошлом туре красно-синие не смогли взломать защиту «Факела» (0:0). Пьянич впервые вышел в РПЛ в стартовом составе, и мы увидели, что чудес от экс-звезды «Ювенуса» ждать рано. К тому же Обляков получал мяч меньше, чем он привык, и это сказалось на количестве моментов у чужих ворот. Видимо, сегодня Николич оставит Пьянича в запасе.

«Спартак» нестабилен и по игре, и по составу, и по результатам. За последние пять матчей у красно-белых были проблемы с «Динамо» (2:2), «Локомотивом» (1:3) и «Краснодаром» (0:3) и две победы над командами из нижней части таблицы. Хотя и с «Пари НН» (2:0) все решила по сути одна ошибка вратаря нижегородцев. Станкович обычно играет в 4 защитника, один раз попробовал в 3, и получилось плохо. В атаке он то выпускает Угальде на острие, то ставит его ближе к левому краю, а в центре выпускает Николсона. Также серб пробует разных полузащитников. Пока что все эти эксперименты не идут на пользу команде.

На что ставить

ЦСКА — «Спартак»

От дерби всея Руси (и от дерби сербских тренеров) ждут огня, однако в апреле 2024-го на табло так и остались гореть унылые нули. Будут ли голы здесь? ЦСКА пропускает редко и мало. Тройку мощных защитников Дивеев — Роша — Мойзес сложно пройти, а на последнем рубеже еще и Акинфеев. Плюс «Спартак» сейчас забивает с трудом. Так что, похоже, правы те, кто верит здесь в тотал голов меньше 2,5 — БК Winline дает на это событие коэффициент 1.83.

По игре же ЦСКА пока что превосходит «Спартак», армейцы уже поняли, что от них хочет Николич. У Станковича есть идея постоянно владеть мячом, и красно-белые в этом хороши. Но вот что делать у чужой штрафной, им уже не так ясно. К Барко приноровились, от Бонгонда тоже понятно, чего ждать: обыгрыша и ухода влево. ЦСКА идет в дерби небольшим фаворитом, и в этом есть логика. На победу хозяев поля можно поставить за 2.38.

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