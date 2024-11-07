Ван Нистелрой расколдует «МЮ» в Лиге Европы: прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — ПАОК

У «Манчестер Юнайтед» переходный период: тен Хаг ушел, а новый тренер Аморим еще не принял дела. Сегодня команду выведет ван Нистелрой, голландец готов и дальше работать в тренерском штабе «МЮ». После увольнения тен Хага манкунианцы разгромили «Лестер» (5:2) в Кубке лиги и разошлись миром с «Челси» (1:1) в чемпионате. «Ман Юнайтед» провел второй тайм лучше, чем первый, Гарначо и Бруну упустили моменты, чтобы забить «Челси» еще. Теперь англичанам надо подниматься в Лиге Европы, тут они пока идут на 22-м месте. В трех турах — три ничьи. А если бы не Онана, то «МЮ» мог и проиграть «Фенербахче» две недели назад.