Ван Нистелрой расколдует «МЮ» в Лиге Европы: прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — ПАОК

У «Манчестер Юнайтед» переходный период: тен Хаг ушел, а новый тренер Аморим еще не принял дела. Сегодня команду выведет ван Нистелрой, голландец готов и дальше работать в тренерском штабе «МЮ». После увольнения тен Хага манкунианцы разгромили «Лестер» (5:2) в Кубке лиги и разошлись миром с «Челси» (1:1) в чемпионате. «Ман Юнайтед» провел второй тайм лучше, чем первый, Гарначо и Бруну упустили моменты, чтобы забить «Челси» еще. Теперь англичанам надо подниматься в Лиге Европы, тут они пока идут на 22-м месте. В трех турах — три ничьи. А если бы не Онана, то «МЮ» мог и проиграть «Фенербахче» две недели назад.
У ПАОК ситуация в ЛЕ еще хуже. Греки проиграли «Галатасараю» (1:3), ФКСБ (0:1, хотя ПАОК с 55-й минуты был в большинстве) и еле спаслись с «Викторией» (2:2). Трансфер Чалова себя не оправдал, у форварда всего один гол в 14 матчах. Оздоев тоже не так результативен, как в прошлом сезоне. В обороне тоже есть проблемы, но ее должен укрепить Ловрен, за месяц хорват адаптировался в новой команде. ПАОК — своеобразная команда. Тут штрафуют игроков после трех поражений подряд, а главный тренер Луческу-младший недавно получил дисквалификацию на три недели.
При всех своих проблемах «Манчестер Юнайтед» должен справляться с таким соперником, как ПАОК, если хочет выйти в плей-офф Лиги Европы. С травмами сейчас проблем нет, можно выпустить свежих игроков. На победу «Манчестер Юнайтед» с форой −1,5 «Фонбет» дает коэффициент 1,70. А на индивидуальный тотал хозяев больше 2,5 можно поставить в БК BetBoom за 1,88.