Семак в гостях у Моуринью: анонс матча «Фенербахче» — «Зенит»

«Фенербахче» — один из самых известных клубов Турции. Он уже 10 лет не побеждал в чемпионате, прервать эту печальную серию пригласили Моуринью. Игроков с именем у Жозе в команде хватает. Тут и Тадич с Джеко, и Фред с Амрабатом, и Эн-Несири с Костичем, и поигравшие в РПЛ Шиманьски с Бекао. Пока у что у Особенного не все получается. «Фенербахче» не пробился в Лигу чемпионов, в Турции проиграл в дерби «Галатасараю», а в Лиге Европы идет на 21-м месте. Моуринью по привычке жалуется на судей и, кажется, уже не против вернуться в Англию. «Фенербахче» сегодня тоже будет не в сильнейшем составе, 11 игроков уехали в сборные, включая Ливаковича, Шиманьского и Джеко, есть и травмированные футболисты.