Семак в гостях у Моуринью: анонс матча «Фенербахче» — «Зенит»

«Зенит» по традиции в международную паузу проводит товарищеские матчи с одной из иностранных команд. В этот раз в рамках Winline Суперсерии чемпион России сыграет в Стамбуле с «Фенербахче».
Питерцы завершили первый круг РПЛ на втором месте, они отстают от «Краснодара» на одно очко. Команда Семака набрала больше очков, чем в 15 турах прошлого сезона, но при этом у нее есть проблемы в игре. Если выпадает Вендел или Глушенков, если не в форме Клаудиньо, то «Зенит» создает мало моментов в атаке. В Турцию питерцы прилетели не в оптимальном составе. Нет сборников Мостового, Караваева, Алипа и Эраковича, а Вендел, Кассьерра и Мантуан восстанавливаются после повреждений. Семак, скорее всего, даст поиграть и резервистам, и молодым футболистам. Также на поле может вернуться Глушенков.
«Фенербахче» — один из самых известных клубов Турции. Он уже 10 лет не побеждал в чемпионате, прервать эту печальную серию пригласили Моуринью. Игроков с именем у Жозе в команде хватает. Тут и Тадич с Джеко, и Фред с Амрабатом, и Эн-Несири с Костичем, и поигравшие в РПЛ Шиманьски с Бекао. Пока у что у Особенного не все получается. «Фенербахче» не пробился в Лигу чемпионов, в Турции проиграл в дерби «Галатасараю», а в Лиге Европы идет на 21-м месте. Моуринью по привычке жалуется на судей и, кажется, уже не против вернуться в Англию. «Фенербахче» сегодня тоже будет не в сильнейшем составе, 11 игроков уехали в сборные, включая Ливаковича, Шиманьского и Джеко, есть и травмированные футболисты.
На что ставить
Это уже третья встреча «Зенита» с «Фенербахче» за последние два года. В марте 2023-го питерцы на выезде сыграли 2:2, тогда забивали Малком и Клаудиньо. А в июле 2023-го в Санкт-Петербурге обе команды неожиданно оставили нули на табло. Обычно все-таки в таких матчах ждут голов. Опытные футболисты могут чуть расслабиться и где-то недобегать. А резервистам и молодежи, наоборот, есть что доказывать. БК Winline на тотал больше 3 предлагает коэффициент 1.94. Тот же Соболев наверняка хочет вновь обрести поскорее форму топ-бомбардира. В плане исхода шансы оцениваются абсолютно равными: 2.55 на победу хозяев и 2.55 на победу гостей.
Трансляцию матча «Зенита» с «Фенербахче» в рамках Winline Суперсерии покажет VK Видео.
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