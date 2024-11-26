«Спартак» едет отыгрываться в Ростов, новая заруба «Локо» и «Динамо», забьет ли ЦСКА — интриги Кубка России

Для «Ахмата» это будет уже третий матч с «Зенитом» в ноябре. Не самый подходящий соперник в ситуации, когда пытаешься выйти из кризиса. После 0:3 в Кубке были 1:2 с «Зенитом» на своем поле в РПЛ. И вот эта игра гораздо лучше удалась команде Ташуева, у них были все шансы как минимум не проиграть. Но зацепить очки не удается и с другими соперниками. В этом месяце «Ахмат» уступил нижегородцам и вот только что проиграл в Самаре. Хотя забей Уткин пенальти при 1:1… Грозненцам не хватает качественных нападающих, моменты у них есть, а вот реализовать их не получается. Исход новой встречи с «Зенитом» предсказать сложно, но, видимо, голов много не будет.