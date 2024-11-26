«Спартак» едет отыгрываться в Ростов, новая заруба «Локо» и «Динамо», забьет ли ЦСКА — интриги Кубка России

Прогноз: «Рубин» не проиграет в основное время за 2.13.
ЦСКА остается самой проблемной командой среди российских топ-клубов. Армейцы все дальше отстают от лидеров, пока не видно, за счет чего они могут попасть в тройку призеров. Главная беда ЦСКА — нападение: Мусаев забивает мало, Гуарирапа не забивает вообще. Хотя в группе атаки есть креативные Обляков и Файзуллаев, но этого мало. Вот и в субботу армейцы хорошо начали матч с «Ростовом», однако после хорошего первого тайма вели всего 1:0. И после перерыва это преимущество не удержали. Николич винит себя и уверен, что надо поработать над психологией игроков. Но работать особо некогда, перерывы между матчами короткие.
«Рубин» сейчас, наоборот, на подъеме после победы над «Акроном». У казанцев хорошая серия матчей, за месяц они проиграли только «Локомотиву» и дали бой ЦСКА и «Краснодару». Даку снова начал забивать, когда албанец в форме, с ним мало кто может справиться. Это ответный матч в ¼ финала Пути РПЛ. В Казани было 0:0, но команда Рахимова была ближе к победе. «Рубин» создал больше моментов, самый явный не использовал Даку, когда не забил с пенальти. Сегодня фаворитом считается ЦСКА, хотя по нынешней форме команд это как минимум спорно. Тем лучше, можно с подстраховкой поставить на «Рубин».
Прогноз: тотал меньше 2,5 за 2.17.
«Зенит» пока выглядит тяжело, у чемпиона России был сложный выезд в Оренбург. Соперник рано остался в меньшинстве, еще больше прижался к воротам. И против такой низкой обороны команда Семака не сразу придумала, что делать. Выручили в итоге навесы, в самом конце после такой подачи Ерохин принес победу «Зениту». Несмотря на нелучшую игру у петербуржцев все хорошо с результатами: 9 побед и одна ничья. В Кубке тоже почти все решено, в домашнем матче «Зенит» разгромил «Ахмат» 3:0. Так что теперь Семак может выпустить резервистов и дать набрать форму Глушенкову и Соболеву.
Для «Ахмата» это будет уже третий матч с «Зенитом» в ноябре. Не самый подходящий соперник в ситуации, когда пытаешься выйти из кризиса. После 0:3 в Кубке были 1:2 с «Зенитом» на своем поле в РПЛ. И вот эта игра гораздо лучше удалась команде Ташуева, у них были все шансы как минимум не проиграть. Но зацепить очки не удается и с другими соперниками. В этом месяце «Ахмат» уступил нижегородцам и вот только что проиграл в Самаре. Хотя забей Уткин пенальти при 1:1… Грозненцам не хватает качественных нападающих, моменты у них есть, а вот реализовать их не получается. Исход новой встречи с «Зенитом» предсказать сложно, но, видимо, голов много не будет.
Прогноз: тотал больше 2,5 за 1.90.
«Ростов» преодолел кризис, в ноябре команда Карпина сыграла вничью с московским «Динамо» и взяла верх над «Спартаком», «Химками» и ЦСКА. Главный тренер не всем доволен, но важно, что ростовчане могут прибавить в нужный момент, как это было с ЦСКА. Второй тайм команда провела мощно, выиграла всю борьбу за мяч, и тактика навала с Комличенко и Голенковым дала результат. В Кубке России Карпин второй год подряд выставляет смешанный состав, и это работает. Хотя в первом матче ¼ финала со «Спартаком» (1:0) без везения не обошлось. Барко не забил пенальти, Бонгонда тоже не использовал явный момент. А вот Мохеби с «точки» не промахнулся.
Не считая этого поражения от «Ростова», у «Спартака» серия из 5 побед. Только что красно-белые зрелищно расправились с «Локомотивом» (5:2). Угальде — уже лучший в гонке бомбардиров РПЛ, Маркиньос наконец показал свои лучшие качества на фланге атаки. У Станковича команда настроения. Когда сербский тренер не экспериментирует с тактикой, когда его футболисты ловят кураж, тогда у них получается почти все. Прессинг работает, центр поля под контролем Умярова и Мартинса. В Ростове красно-белым придется атаковать и рисковать, это должно раскрыть игру. Если не подкачает реализация, голы будут.
Прогноз: тотал больше 3 за 1.90.
«Локомотиву» есть над чем подумать после прошедшего тура. До этого у «железнодорожников» получалось брать очки даже при не самой выразительной игре. Но со «Спартаком» ошибок было слишком много. Началось все с вратаря Лантратова, потом подключились и остальные. Галактионов хочет извлечь пользу из этого поражения, оно вернет футболистов к реальности. Тем более, «Локо» показал характер, превратил 0:3 в 2:3 и заново напряг «Спартак». Ближайший матч — хороший тест для Батракова. Красно-белые показали, как играть против главной звезды «Локомотива», теперь посмотрим, как молодой полузащитник на это отреагирует.
От «Динамо» и «Локомотива» ждали огня в первом кубковом матче, и они не подкачали. Моментов было много у обоих ворот, в реализации больше преуспели «железнодорожники» — 2:1. У «Локо» сработали стандарты, две подачи Батракова стали голевыми. Хотя когда головой забивает Пиняев, есть вопросы к защитникам «Динамо». Бело-голубые пропустили гол головой и от «Факела» в воскресенье и потеряли два очка. «Динамо» и «Локомотив» похожи в этом сезоне: они много забивают, но и много допускают моментов у своих ворот. Так что в ответном матче Кубка снова ждем зрелищный и результативный футбол.
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