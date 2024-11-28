Первая победа Аморима: прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Буде-Глимт»

В «Манчестер Юнайтед» новая эра: на смену тен Хагу пришел португалец Аморим. Новый тренер уже перестроил игру команды на схему с 3 центральными защитниками. Против «Ипсвича» (1:1) Рэшфорд получил шанс выйти в центре нападения и сразу забил. В атаке новая схема показала свои плюсы, а вот при обороне «МЮ» теперь выглядит особенно уязвимым. Манкунианцы, скорее, набрали очко, чем потеряли два с «Ипсвичем». Еще одна «фишка» Аморима — высокий прессинг. Пока он не работает так, как хочет тренер, к тому же игрокам «МЮ» надо прибавить в «физике».

Для «Буде-Глимт» это концовка сезона. В чемпионате Норвегии команде осталось сыграть последний тур, и этот матч напрямую повлияет на то, кто станет чемпионом. Так что главный тренер Кнутсен может сегодня поберечь кого-то из лидеров. К тому же в Лиге Европы у норвежцев все хорошо. Были победы над «Порту» и «Брагой», ничья с «Юнионом». С 7 очками «Буде-Глимт» занимает 12-е место и будет бороться в оставшихся турах за выход в плей-офф. «Буде-Глимт» — опытный еврокубковый боец, умеет играть вторым номером и ловить на контратаках. Так что гол от норвежцев большим сюрпризом не станет.