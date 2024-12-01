Лидер АПЛ добьет захромавшего чемпиона: анонс матча «Ливерпуль» — «Манчестер Сити»

Также сегодня на «Энфилде» ждут много голов, и с этим можно согласиться. Да, в прошлом сезоне мы увидели две ничьи 1:1. Но тогда оборона «Ман Сити» была надежнее, и перед ней был разрушитель Родри. Теперь же «горожане» в 6 матчах подряд пропустили два гола и больше — впервые за 60 лет. Есть проблемы в центре защиты и у «Ливерпуля». Ну и Холанд — это Холанд. Так что тотал больше 3,5 за 2.35 выглядит как минимум интересно.