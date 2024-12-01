Лидер АПЛ добьет захромавшего чемпиона: анонс матча «Ливерпуль» — «Манчестер Сити»

«Ливерпуль» безболезненно пережил уход Клоппа. Мерсисайдцы ушли в отрыв в чемпионате Англии и выиграли все 5 матчей в новой Лиге чемпионов. В среду «Ливерпуль» снял наконец проклятие «Реала», победив 2:0. Клопп оставил хорошее наследие плюс у «красных» глубина состава на зависть другим топ-клубам. Выбыл Алиссон — Келлехер тащит (в том числе пенальти от Мбаппе), Брэдли и Джонс тоже приятно удивляют. И, конечно, очень хорош Салах. Египтянин вернулся на суперуровень, на его счету 12 голов и 6 передач в этом сезоне. «Ливерпуль» в отличной форме перед битвой с «Сити», Слоту осталось только принять несколько решений по составу. Алиссон восстановился после травмы, он может вернуться в ворота. Трент заменит получившего повреждение Брэдли. А вместо Конате в центре защиты может выйти Куана или Гомес.
Мы привыкли, что у «Манчестер Сити» бывает спад осенью, но сейчас происходит что-то историческое. У «горожан» была серия из 5 (!) поражений подряд, а во вторник они сыграли 3:3 с «Фейеноордом», хотя вели 3:0. По сути, это еще одно поражение. Пеп даже на эмоциях расцарапал себе лицо. «Сити» по-прежнему много владеет мячом и доминирует, но в какие-то моменты теряет концентрацию и допускает много ошибок у своих ворот. Чудит Эдерсон, «привозит» защитник Гвардиол… Команде не хватает Родри, Де Брёйне еще не вернулся на свой уровень. Пепу приходится ставить игроков не на свои позиции. Также не хватает сильных новичков, нет глубины состава.
На что ставить
Впервые за многие годы «Манчестер Сити» не является фаворитом в матче. В случае успеха «Ливерпуль» оторвется от чемпиона Англии на 11 очков — это мощная заявка на титул. Соперник как никогда уязвим, и команде Слота надо этим воспользоваться. На победу «Ливерпуля» БК Winline предлагает коэффициент 2.10. Если вы все-таки верите в «Сити», то на победу гостей дают 3.40.
Также сегодня на «Энфилде» ждут много голов, и с этим можно согласиться. Да, в прошлом сезоне мы увидели две ничьи 1:1. Но тогда оборона «Ман Сити» была надежнее, и перед ней был разрушитель Родри. Теперь же «горожане» в 6 матчах подряд пропустили два гола и больше — впервые за 60 лет. Есть проблемы в центре защиты и у «Ливерпуля». Ну и Холанд — это Холанд. Так что тотал больше 3,5 за 2.35 выглядит как минимум интересно.
erid: 2VtzqwjqPyR
Реклама. ООО «Управляющая компания НКС» ИНН: 7714707736 18+