Дуэль Кордобы и Угальде: анонс матча «Краснодар» — «Спартак»

А вот на голы здесь можно рассчитывать. Угальде лидирует в гонке бомбардиров с 12 мячами. У Кордобы — 8, колумбийцу пора догонять! И там, и там есть качественные распасовщики, к тому же Барко и Сперцян и сами могут забить. Атака у «Краснодара» и «Спартака» выглядит хорошо. В первом матче между ними было три гола, а могло быть гораздо больше. Так что ждем результативную игру. На тотал больше 2,5 БК Winline дает коэффициент 1.99.