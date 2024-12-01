Дуэль Кордобы и Угальде: анонс матча «Краснодар» — «Спартак»

«Краснодар» на удивление многим мощно провел первый круг в чемпионате России, но в последнее время притормозил. У команды Мусаева три матча без побед. Понятно, что без спадов пройти сезон невозможно, но краснодарцы теряли очки с «Рубином» и «Химками». А в Кубке России и вовсе упустили 3:0 с «Тюменью»— худшей командой первой лиги. Возможно, клубу Галицкого не хватает голов Кордобы. Колумбиец «молчит» в двух последних турах. Также видно, что не получается игра на удержание счета, «Краснодар» не выдерживает давление соперников. Из плюсов — в середине недели лидеры не играли в Кубке и полноценно подготовились к «Спартаку».
Красно-белые же своим матчем на Кубок подпортили впечатление от серии из 4 побед в чемпионате. В Ростове Станкович с первых минут выпустил многих резервистов, давая понять, что ему не важен результат. При 0:2 он отправил на поле Умярова, Барко и Угальде, но было поздно. Так что решения Станковича выглядят неоднозначно. Там, где серб не пытается выдумать что-то сложное, «Спартак» хорош. Так было в домашнем матче с «Ростовом» в РПЛ (3:0), так было и неделю назад с «Локомотивом» (5:2). Прессинг работает, Угальде эффективно завершает атаки. Какой «Спартак» мы увидим сегодня?
На что ставить
В первом круге красно-белые провалились против «Краснодара». Ход Станковича с Абеной в защите не сработал. В атаке моменты были, но «быки» меньше ошибались и выглядели лучше. Интересно, что у команды Мусаева еще ни одного поражения в сезоне. Вот и сейчас она считается небольшим, но фаворитом в Winline матче тура. На победу «Краснодара» можно поставить за 2.27. Ничья оценивается в 3.45, а победа гостей — в 3.20. Когда встречаются лидеры, возможны все три результата, так что исход предсказать сложно.
А вот на голы здесь можно рассчитывать. Угальде лидирует в гонке бомбардиров с 12 мячами. У Кордобы — 8, колумбийцу пора догонять! И там, и там есть качественные распасовщики, к тому же Барко и Сперцян и сами могут забить. Атака у «Краснодара» и «Спартака» выглядит хорошо. В первом матче между ними было три гола, а могло быть гораздо больше. Так что ждем результативную игру. На тотал больше 2,5 БК Winline дает коэффициент 1.99.
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