Дерби порадует голами: анонс матча «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»

В Англии случилось неожиданное. Главный фаворит чемпионата «Манчестер Сити» угодил в жесточайший кризис. Вот несколько шокирующих фактов о команде Гвардиолы. «Горожане» проиграли 7 из последних 10 матчей (и выиграли только один). С начала ноября «Сити» пропустил во всех турнирах больше всех в топ-5 лигах Европы — 21 гол. С 22 сентября (когда травмировался Родри) «Ман Сити» на предпоследнем месте в АПЛ по допущенным голевым моментам. Формально команда Гвардиолы еще участвует в чемпионской гонке, но после 15 туров она отстает от «Ливерпуля» на 8 очков, и у соперника матч в запасе.
Проблемы «Сити» связаны не только с отсутствием лучшего футболиста в мире. Постоянно травмируется кто-то из защитников, из-за этого в обороне «горожан» нет сыгранности. Также у них возрастные полузащитники: Гюндоган, Де Брёйне и Силва часто не успевают вернуться в защиту. К тому же Пеп продолжает играть с высокой линией обороны, и соперники часто ловят его на контратаках. Впереди все не так плохо, но Холанд уже не забивает голы пачками, как раньше, а остальные «молчат». У Гюндогана, Силвы, Фодена и Грилиша лишь 1 гол на четверых в АПЛ.
У «Манчестер Юнайтед» свои проблемы. При новом тренере Амориме манкунианцы из 6 матчей выиграли три и дважды уступили. Резкий переход на схему с тремя защитниками дается команде непросто. Да еще и вратарь Онана регулярно ошибается. Так, неделю назад «МЮ» пропустил три мяча от «Ноттингем Форест». Аморим хочет, чтобы футболисты прибавили в «физике», и ему нужны новички. «Ман Юнайтед» ждет перестройка, среди тех, кто отправится на выход, называют Рэшфорда, Маунта, Шоу… Есть и хорошие новости для болельщиков «МЮ». При Амориме ярко заиграл Диалло, его проходы по правому краю сильно напрягают соперников. А форвард Хейлунд забил 5 голов в 4 последних матчах.
На что ставить
Это манчестерское дерби пройдет под знаком непредсказуемости. Обе команды нестабильны, к тому же в середине недели провели непростые матчи в еврокубках. От Гвардиолы во взвинченном состоянии можно ждать любых решений. А Аморим недавно уже обыгрывал Пепа: в ЛЧ со «Спортингом». И если раньше было сложно представить, как «Ман Сити» может проиграть, то теперь — как «Ман Сити» может победить. При этом для букмекеров «горожане» — по-прежнему явный фаворит. БК Winline дает на победу хозяев коэффициент 1.58, а на то, что «Ман Юнайтед» не проиграет — щедрые 2.30.
Также в манчестерском дерби ждут голов, и с этим можно согласиться. Обе команды далеки от надежной игры в обороне. К тому же у «Сити» недобор в этой линии: готовы играть всего три профильных защитника. На тотал больше 3,5 можно поставить за 2.10. Заманчиво смотрится и такой вариант: тотал каждого тайма больше 1,5. Тут выше риск, но и коэффициент гораздо выше — 3.35.
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