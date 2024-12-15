Дерби порадует голами: анонс матча «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»

Проблемы «Сити» связаны не только с отсутствием лучшего футболиста в мире. Постоянно травмируется кто-то из защитников, из-за этого в обороне «горожан» нет сыгранности. Также у них возрастные полузащитники: Гюндоган, Де Брёйне и Силва часто не успевают вернуться в защиту. К тому же Пеп продолжает играть с высокой линией обороны, и соперники часто ловят его на контратаках. Впереди все не так плохо, но Холанд уже не забивает голы пачками, как раньше, а остальные «молчат». У Гюндогана, Силвы, Фодена и Грилиша лишь 1 гол на четверых в АПЛ.