Уверенная победа фаворита: прогноз на матч «Ливерпуль» — «Лестер»

«Ливерпуль» продолжает гордо лидировать в чемпионате Англии. Команда Слота оторвалась от преследователей на 4 очка, и у нее матч в запасе. «Ливерпуль» только что разгромил «Тоттенхэм» 6:3, хотя в таком счете больше заслуга «шпор», которые играли в слишком открытый футбол. Тем не менее, интересно, что мерсисайдцы забили 6 голов без номинального центрфорварда на поле. В центре нападения оказывался то Диас, то Собослаи плюс с правого фланга как всегда был опасен Салах. Также после травмы вернулся Жота, с составом у «Ливерпуля» проблем нет, не хватает только защитника Конате.