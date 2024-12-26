Уверенная победа фаворита: прогноз на матч «Ливерпуль» — «Лестер»

«Ливерпуль» продолжает гордо лидировать в чемпионате Англии. Команда Слота оторвалась от преследователей на 4 очка, и у нее матч в запасе. «Ливерпуль» только что разгромил «Тоттенхэм» 6:3, хотя в таком счете больше заслуга «шпор», которые играли в слишком открытый футбол. Тем не менее, интересно, что мерсисайдцы забили 6 голов без номинального центрфорварда на поле. В центре нападения оказывался то Диас, то Собослаи плюс с правого фланга как всегда был опасен Салах. Также после травмы вернулся Жота, с составом у «Ливерпуля» проблем нет, не хватает только защитника Конате.
«Лестеру» предрекали тяжелый сезон и борьбу за выживание в АПЛ — так и получилось. «Лисы» выиграли всего три матча в 17 турах и уже успели поменять тренера. Вместо Купера с 1 декабря команду возглавил ван Нистелрой. У знаменитого голландца минимальный тренерский опыт, но это не смутило боссов «Лестера».
При ван Нистелрое «лисы» обыграли «Вест Хэм» (3:1), спаслись с «Брайтоном» (2:2) и влетели «Ньюкаслу» и «Вулверхэмптону» с общим счетом 0:7. В двух последних матчах «Лестер» слишком легко пропускал голы. Вестергор, Джастин и Сумаре ошибались у своей штрафной, команда в целом плохо защищалась при стандартах. Да и вратарь Уорд не выручал.
При таких вводных данных сложно предсказать здесь хотя бы ничью для «Лестера». «Ливерпуль» сейчас слишком хорош. Прессинг работает, контратаки как всегда опасны, да и в позиционных атаках команда Слота хорошо создает моменты. Коэффициенты сильно перекошены, так что выбрать подходящую ставку не так просто. «Марафон» на победу «Ливерпуля» с форой −3 дает коэффициент 1,85. В БК Pari на то, что забьет только «Ливерпуль», можно поставить за те же 1,85. А на вариант оба тайма тотал больше 1,5 «Бетсити» предлагает 2,23.