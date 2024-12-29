Удобный соперник для Гвардиолы: анонс матча «Лестер» — «Манчестер Сити»

Черная полоса для «Манчестер Сити» все никак не заканчивается. В последних 13 матчах у «горожан» всего одна победа. Мы видели, как команда Гвардиолы преодолевала кризисы в прошлые годы, но в этот раз шансов вернуться в чемпионскую гонку, похоже, нет. Под вопросом даже попадание в Лигу чемпионов. «Сити» упустил шанс победить «Эвертон» в Boxing Day. При 1:1 Холанд не забил пенальти, и после этого вся команда сдулась и чуть было вообще не проиграла. Норвежец сильно просел в плане результативности, в декабре у него лишь один гол. Видно, что и он, и остальные лидеры «Сити» потеряли уверенность в себе, поэтому допускают много ошибок.
У «Лестера» тоже большие проблемы, но это, конечно, никакая не сенсация. «Лисы» потерпели 7 поражений в последних 10 турах. Часть матчей прошла уже при новом тренере ван Нистелрое. Голландец пока не знает, как исправить ситуацию. «Лестер» в прошлом туре замахнулся на сенсацию под прикрытием ливерпульского тумана. Однако лидер АПЛ быстро отыгрался, а потом забил еще два мяча. В конце декабря «Лестер» остался без основного вратаря, у Варди повреждение, у Айю — перебор карточек. В обороне все особенно грустно: 10 пропущенных мячей в трех последних матчах.
На что ставить
У «Манчестер Сити» состав сейчас далек от оптимального, но такого соперника, как «Лестер», команда Гвардиолы должна обыгрывать в любом случае. Здесь нет такого вратаря, как у «Эвертона», который тащит все что можно и нельзя, нет умения обороняться всей командой у своей штрафной. «Лестер», скорее всего, вернется в чемпионшип — и если с такой командой не брать очки, то с кем вообще их брать?
На простую победу «Ман Сити» коэффициент слишком мал, поэтому рассмотрим другие варианты. На победу гостей с форой −2 БК Winline дает 2.23, а индивидуальный тотал «Сити» больше 2,5 можно взять за 1.88. Да, «горожане» мало забивают в декабре, но рано или поздно того же Холанда должно прорвать. Тем более, норвежцу надо отмазаться за незабитый пенальти в прошлом туре. Рискованная ставка с повышенным коэффициентом — тотал каждого тайма больше 1,5 за 3.00.
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