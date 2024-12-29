Удобный соперник для Гвардиолы: анонс матча «Лестер» — «Манчестер Сити»

Черная полоса для «Манчестер Сити» все никак не заканчивается. В последних 13 матчах у «горожан» всего одна победа. Мы видели, как команда Гвардиолы преодолевала кризисы в прошлые годы, но в этот раз шансов вернуться в чемпионскую гонку, похоже, нет. Под вопросом даже попадание в Лигу чемпионов. «Сити» упустил шанс победить «Эвертон» в Boxing Day. При 1:1 Холанд не забил пенальти, и после этого вся команда сдулась и чуть было вообще не проиграла. Норвежец сильно просел в плане результативности, в декабре у него лишь один гол. Видно, что и он, и остальные лидеры «Сити» потеряли уверенность в себе, поэтому допускают много ошибок.