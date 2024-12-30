Мареска начнет новую победную серию: прогноз на матч «Ипсвич» — «Челси»

В ноябре и декабре «Челси» по полной программе включился в чемпионскую гонку и был чуть ли не единственным преследователем «Ливерпуля». Кажется, только главный тренер Мареска призывал не ждать от его команды слишком многого. Последние два матча показали, что Мареска был прав. Сначала «Челси» уперся в стену «Эвертона» (0:0), а затем проиграл дома «Фулхэму» (1:2) впервые за 40 лет. Причем в дерби команда Марески долго вела в счете, но пропустила два мяча в конце игры. В каком-то смысле «Челси» не повезло, он попал на «горячих» вратарей. Моменты были, но пробить Пикфорда и Лено было почти невозможно.
«Ипсвич» — единственная команда в АПЛ, которая еще не выигрывала в этом сезоне на своем поле. Хороший шанс прервать эту серию был недавно с «Борнмутом», но команда Маккенны пропустила дважды в самой концовке. «Ипсвич» вообще часто пропускает, у него только один матч на ноль в чемпионате. Тут сказываются как индивидуальные ошибки вратаря Мурича и защитников, так и командные. «Ипсвич» часто идет в слишком агрессивный отбор, в обороне нет компактности, и соперники этим пользуются. Неудивительно, что новичок АПЛ потерял уже 15 очков, когда вел в счете. 19-е место в таблице тоже закономерно.
«Челси» после недавних неудач опустился на 4-е место в чемпионате. До «Ливерпуля» уже 10 очков, и если сегодня не будет победы, то это отставание может увеличиться. Но соперник как раз подходит, чтобы вернуться на победный путь. Тем более у Марески есть свежие игроки в составе, он воспользуется преимуществом в глубине ростера. На победу «Челси» с форой −1,5 «Фонбет» дает коэффициент 2,00. А на победу «Челси» в обоих таймах можно поставить в БК BetBoom за 3,10.