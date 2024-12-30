Мареска начнет новую победную серию: прогноз на матч «Ипсвич» — «Челси»

В ноябре и декабре «Челси» по полной программе включился в чемпионскую гонку и был чуть ли не единственным преследователем «Ливерпуля». Кажется, только главный тренер Мареска призывал не ждать от его команды слишком многого. Последние два матча показали, что Мареска был прав. Сначала «Челси» уперся в стену «Эвертона» (0:0), а затем проиграл дома «Фулхэму» (1:2) впервые за 40 лет. Причем в дерби команда Марески долго вела в счете, но пропустила два мяча в конце игры. В каком-то смысле «Челси» не повезло, он попал на «горячих» вратарей. Моменты были, но пробить Пикфорда и Лено было почти невозможно.