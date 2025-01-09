Навстречу новому Эль-Класико: прогноз на матч «Реал» — «Мальорка»

«Реал» взял два трофея в этом сезоне и теперь приехал в Саудовскую Аравию за третьим. Команда Анчелотти неожиданно лидирует в Испании после 19 матчей — неожиданно, потому что весь первый круг «сливочные» отставали от «Барселоны». Мбаппе долго привыкал к новой команде, сказывались травмы, были и чисто игровые проблемы. Но теперь «Реал» набрал ход. После Межконтинентального кубка мадридцы обыграли «Севилью» (4:2), «Валенсию» (2:1) и оторвались в Кубке Испании на команде из 4-й лиги — 5:0 с «Минерой». Винисиус дисквалифицирован на два матча в Ла Лиге, но в Суперкубке играть может. У «Реала» сегодня ожидается боевой состав, не будет только Модрича.

«Мальорке» редко выпадает шанс побороться за трофей, так что и для нее это особый матч. В Суперкубок островитяне попали как финалисты Кубка Испании. В прошлом сезоне в финале они уступили «Атлетику» в серии пенальти. Летом клуб сменил тренера и сильно прибавил в результатах. После 19 матчей «Мальорка» занимает 6-е место в таблице. При Аррасате команда мало пропускает, правда, забивает всего гол за игру. Проблемы в атаке были и год назад. По стилю это типичный середняк, который действует вторым номером. В Саудовскую Аравию «островитяне» прибыли после неожиданного разгрома в Кубке от клуба из 4-й лиги: 0:3 с «Понтеведро».

В кубковых турнирах всегда возможны сенсации, однако сложно представить, что «Реал» не разберется с «Мальоркой» и не доберется до финала. В начале сезона Анчелотти потерял два очка с командой Аррасате, но тогда «сливочные» еще только набирали форму. В БК Pari поставить на победу «Реала» с форой −1,5 можно за 2,00. Еще один вариант — победа «Реала» и тотал меньше 4,5 за 1,80. «Мальорка» редко пропускает много мячей, в этом сезоне вспоминаются только 1:5 с «Барселоной».