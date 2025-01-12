«Реал» отомстит за разгром на «Бернабеу»? Прогноз на Эль-Класико

Полуфиналы Суперкубка Испании обошлись без сюрпризов, в решающем матче мы увидим новую встречу «Реала» и «Барселоны». Команда Анчелотти дожала «Мальорку» (3:0) после перерыва, хотя могла забить несколько голов еще в первом тайме. «Реал» доминировал, создавал моменты, но подводила реализация. В итоге «сливочных» снова выручил Беллингем, после его гола сомнений в победе фаворита уже не было. «Реал» по-прежнему еще не так хорош, как в прошлом сезоне, но уже выглядит гораздо лучше, чем в начале нынешнего. Интересно, что Мбаппе забивал в двух финалах за «Реал», забьет ли француз сегодня?
У «Барселоны» был соперник посерьезнее, но и с ним сине-гранатовые справились. У каталонцев было много моментов, на 5−6 голов как минимум, так что счет 2:0 с «Атлетиком» выглядит немного странно. У басков тоже были возможности забить 2−3 мяча, так что к обороне «Барсы» есть вопросы. Да еще и Шченсны несколько раз рискованно выходил из ворот, такая игра вратаря не добавляет уверенности команде. Впрочем, хорошего все равно было больше. Ямаль вернулся после травмы и сразу забил, наконец отличился Гави. В атаке как всегда был хорош Рафинья, а вот Левандовскому нужно прибавить в реализации.
Это второе Эль-Класико в этом сезоне. На «Сантьяго Бернабеу» была неожиданная победа «Барселоны» — 4:0. Игроки «Реала» тогда не справились с офсайдными ловушками, один только Мбаппе 8 раз попал во вне игры. В этот раз команда Анчелотти должна быть лучше готова к таким ситуациям. У «Реала» и «Барсы» очень сильное нападение, поэтому неудивительно, что многие ждут сегодня голевой матч. На тотал больше 3,5 можно поставить в БК Pari за 1,92. В плане исхода угадать победителя сложнее. «Лига Ставок» на победу «Реала» дает коэффициент 2,50, на победу «Барселоны»— 2,65. «Мадрид» настроен на реванш, он умеет играть в финалах. Так что вариант 1Х + тотал больше 2,5 за 2,01 выглядит интересно.