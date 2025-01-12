«Реал» отомстит за разгром на «Бернабеу»? Прогноз на Эль-Класико

У «Барселоны» был соперник посерьезнее, но и с ним сине-гранатовые справились. У каталонцев было много моментов, на 5−6 голов как минимум, так что счет 2:0 с «Атлетиком» выглядит немного странно. У басков тоже были возможности забить 2−3 мяча, так что к обороне «Барсы» есть вопросы. Да еще и Шченсны несколько раз рискованно выходил из ворот, такая игра вратаря не добавляет уверенности команде. Впрочем, хорошего все равно было больше. Ямаль вернулся после травмы и сразу забил, наконец отличился Гави. В атаке как всегда был хорош Рафинья, а вот Левандовскому нужно прибавить в реализации.