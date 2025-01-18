Новая проверка для лидера АПЛ: прогноз на матч «Брентфорд» — «Ливерпуль»

«Ливерпулю» непросто в 2025-м: то «Манчестер Юнайтед» неожиданно упрется, то «Тоттенхэм» соберется с силами и внезапно победит. Во вторник у лидера АПЛ был тяжелый матч с «Ноттингем Форест», особенно первые 60 минут. Команда Слота пропустила быстрый гол, а потом не могла ничего придумать против плотной обороны. Минимум моментов, ни одного удара в створ. Все изменилось после двойной замены, когда на поле вышли Цимикас и Жота. Спустя 20 секунд первый навесил с углового, а второй точно пробил головой. После этого «Ливерпуль» начал давить еще сильнее и мог выиграть в конце, но вратарь соперника сделал несколько выдающихся сэйвов.

«Брентфорд» напротив провел отличный матч против «Манчестер Сити», особенно удался второй тайм. Команда Франка отыгралась с 0:2 и чуть было не вырвала победу в самой концовке. «Пчелы» хороши в игре на контратаках, но могут и организовать такой навал с постоянными подачами в штрафную, что даже «Сити» не справляется. «Брентфорд» не так давно играет в премьер-лиге, и пока его лучший результат — 9-е место. В этом сезоне команда Франка может замахнуться на зону еврокубков, хотя конкуренция очень высока. «Брентфорд» по-прежнему достаточно много пропускает, зато по атаке это один из лучших клубов лиги. После 21 тура у «пчел» 40 голов — больше, чем у «Ман Сити» и «Ньюкасла».

«Ливерпуль» — лучшая гостевая команда Англии, он взял 24 очка из 30. У него по-прежнему самый глубокий состав, и наконец выздоровел Жота. Отрыв от «Арсенала» еще можно назвать комфортным, но если снова потерять очки, то давление на игроков увеличится. Однако и соперник сегодня не из простых. Вопрос только в том, хватит ли сил у «Брентфорда» после затратного матча с «Сити». Ждем тут упорную борьбу, поэтому победа «Ливерпуля» в один мяч или ничья за 2,27 в «Бетсити» выглядит логично. Также здесь многие рассчитывают на голы. На тотал больше 3,5 «Лига Ставок» дает коэффициент 3,50, на индивидуальный тотал «Брентфорда» больше 1 — 1,86.