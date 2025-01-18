Артета и Эмери разойдутся миром? Прогноз на матч «Арсенал» — «Астон Вилла»

«Арсеналу» нужно было отреагировать на неудачи с «Ньюкаслом» и «Манчестер Юнайтед», и команда Артеты это сделала. «Канониры» выглядели сильнее «Тоттенхэма» в лондонском дерби, и даже пропущенный гол не смутил их. Фирменный гол с углового и точный удар Троссарда в быстрой атаке принесли «Арсеналу» три очка. При этом без травмированного Саки в нападении по-прежнему есть проблемы. С игры «канониры» создают не очень много моментов, а Хавертцу и Эдегору не хватает точности в завершении. Надежды на титул еще живы, до «Ливерпуля» всего 4 очка (по потерянным — 7), однако с такими проблемами в созидании вырваться вперед будет очень тяжело. Особенно если клуб не купит еще одного форварда.
Пока «Арсенал» думает о трансферах, «Астон Вилла» уже подписала одного новичка. В Бирмингем из Дортмунда перебрался форвард Мален за 25 млн евро, он может играть и справа, и слева, и в центре нападения. По забитым голам «Вилла» сейчас не входит в топ-10 лиги (31 гол), так что усиливать атаку было необходимо. В обороне тоже все не так гладко (32 пропущенных), это даже не похоже на команду Эмери. Сказывается участие в Лиге чемпионов, все-таки бирмингемцы впервые совмещают два таких топ-турнира. В прошлом туре «Астон Вилла» победила "Эвертон (1:0), воспользовавшись одной из многочисленных ошибок соперника.
«Арсенал» очень хорош на своем поле, почти не теряет здесь очки. Но так было до серьезных потерь в составе. «Астон Вилла», в свою очередь, часто проигрывает сильным соперникам на выезде, однако матчи против «канониров» для Эмери особенные. Учитывая проблемы в атаке у обеих команд, вариант с тоталом меньше 2,5 за 1,82 в «Фонбете» смотрится хорошо. В плане исхода ни один из результатов не удивит, в таких случаях интересно взять коэффициент повыше. «Марафон» предлагает 4,10 на ничью в матче «Арсенал» — «Астон Вилла». Все-таки бирмингемцы — неудобный соперник для «канониров», при Эмери они выиграли 2 матча из 4.