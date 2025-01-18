Артета и Эмери разойдутся миром? Прогноз на матч «Арсенал» — «Астон Вилла»

«Арсеналу» нужно было отреагировать на неудачи с «Ньюкаслом» и «Манчестер Юнайтед», и команда Артеты это сделала. «Канониры» выглядели сильнее «Тоттенхэма» в лондонском дерби, и даже пропущенный гол не смутил их. Фирменный гол с углового и точный удар Троссарда в быстрой атаке принесли «Арсеналу» три очка. При этом без травмированного Саки в нападении по-прежнему есть проблемы. С игры «канониры» создают не очень много моментов, а Хавертцу и Эдегору не хватает точности в завершении. Надежды на титул еще живы, до «Ливерпуля» всего 4 очка (по потерянным — 7), однако с такими проблемами в созидании вырваться вперед будет очень тяжело. Особенно если клуб не купит еще одного форварда.