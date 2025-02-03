Удобный соперник для «Челси»: прогноз на матч с «Вест Хэмом»

«Челси» хорошо начал сезон, какое-то время о клубе говорили даже как о конкуренте «Ливерпуля» в борьбе за чемпионский титул. Однако в последние полтора месяца результаты лондонской команды пошли на спад: всего одна победа в 7 турах. «Челси» скатился со 2-го места на 6-е, о чемпионских амбициях речь уже не идет. Стало ясно, что у «синих» по-прежнему не решены проблемы в обороне и атаке. Центрфорвард Джексон не забивает уже 8 матчей, основные защитники Фофана и Бадьяшиль травмированы, Дисаси хочет уйти. Вратарь Санчес регулярно ошибается. Мареске нужно заново строить команду, но дадут ли ему на это время, учитывая неважные результаты?
«Вест Хэм» уже пытается исправить ошибки прошлого. В январе тренировать команду пригласили экс-тренера «Челси» Грэма Поттера. При нем «молотобойцы» набрали 4 очка в трех турах. «Вест Хэм» мало забивает без Боуэна и Антонио (28 голов в 23 турах), усилить атаку должен Фергюсон, с которым Поттер работал в «Брайтоне». Пока же ставка в нападении делается на Пакета и подачи с правого фланга от Уан-Биссаки. Правда, участие Пакета сегодня под вопросов, у бразильца были проблемы со здоровьем. Новый главный тренер делает акцент на тренировках на прессинге и розыгрышах угловых. По ходу сезона поменять игру кардинально у Поттера вряд ли получится.
«Челси» сейчас не в лучшей форме, но «Вест Хэм» будет для «синих» довольно удобным соперником. «Молотобойцы» не могут прессинговать у чужой штрафной на постоянной основе, так что территориальное преимущество будет за «Челси». На победу хозяев с форой −1,5 БК BetBoom дает коэффициент 1,81. Также можно обратить внимание на статистику. Команда Марески будет чаще атаковать и бить по воротам, это приведет к большему количеству угловых. На победу «Челси» по угловым с форой −3,5 можно поставить в «Бетсити» за 1,92.