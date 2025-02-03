Удобный соперник для «Челси»: прогноз на матч с «Вест Хэмом»

«Челси» хорошо начал сезон, какое-то время о клубе говорили даже как о конкуренте «Ливерпуля» в борьбе за чемпионский титул. Однако в последние полтора месяца результаты лондонской команды пошли на спад: всего одна победа в 7 турах. «Челси» скатился со 2-го места на 6-е, о чемпионских амбициях речь уже не идет. Стало ясно, что у «синих» по-прежнему не решены проблемы в обороне и атаке. Центрфорвард Джексон не забивает уже 8 матчей, основные защитники Фофана и Бадьяшиль травмированы, Дисаси хочет уйти. Вратарь Санчес регулярно ошибается. Мареске нужно заново строить команду, но дадут ли ему на это время, учитывая неважные результаты?